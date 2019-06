Kristers Einass pārņem vadību

Atslēgvārdi kristers einass | triāls | grobiņas mk

"Karters" trasē Ugālē notikušajā Latvijas triāla čempionāta otrajā posmā "A" klasē uzvarēja pagājušā gada čempions Kristers Einass no "Grobiņas MK", kurš līdz ar to pārņema līderpozīciju kopvērtējumā.

Ugālē par uzvaru notika sīva spēkošanās starp Kristeru Einasu un Kasparu Vērnieku no "MT skolas". Abi sportisti sacensību noslēgumā finišēja ar vienādu punktu skaitu – 37, un, lai noteiktu uzvarētāju, tika ņemti vērā papildrādītāji, proti, tas, kurš vairāk posmu bija veicis bez soda punktiem. Šoreiz vairāk nulles bija grobiņniekam, kurš kļuva par posma uzvarētāju. Grobiņas "Viking Trial" braucējs Niks Alksnis ar 46 punktiem izcīnīja 3. vietu.

Einass varēja uzvarēt arī daudz pārliecinošāk, tomēr pirmā apļa pusē grobiņnieks par vēlu saprata, ka izlaidis vienu posmu, par ko nopelnīja papildus 10 soda punktus. Kristers stāsta, ka, nonācis iedzinējos, vilcis no sevis ārā visas iespējamās rezerves, bet līdz pat finišam nav bijis drošs par uzvaru.

Kopvērtējumā Einass divos posmos ir iekrājis 185 punktus un par 30 punktiem apsteidz Vērnieku.

"B" klasē cīņa, līdzīgi kā pirmajā posmā, atkal notika starp Arti Alksni no "Viking Trial" un Raineru Pīrāgu no "AGxtreme". Sacensību noslēgumā Pīrāgs finišēja ar 73 punktiem, bet Alksnis iekrāja 50 punktus un kļuva par "B" klases uzvarētāju.

"C" klasē uzvarēja Igaunijas sportists Tobiass Siraks no "Star Trial", bet "D" grupā pārliecinoši triumfēja Ketija Agarska no "Agarska TK". No grobiņniekiem uz goda pjedestāla vēl kāpa Agnis Alksnis ("Viking Trial"), kurš ieguva 3. vietu "Mini B" klasē.

Latvijas čempionāta nākamie divi posmi notiks 24. un 25. augustā, Grobiņā, bet 20. jūlijā norisināsies Ozolnieku balvas izcīņa.