Liepājas ūdens motosporta komanda – pēdējā vietā

Atslēgvārdi ūdens motosports | atklātais čempionāts | w4racing

Latvijas ūdens motosporta atklātā čempionāta pēdējā 7. posmā noskaidrojās sezonas uzvarētāji individuālajā un komandu vērtējumā. Šosezon neviens no liepājniekiem valsts čempionātā netriumfēja.

No Liepājas "W4 Racing" kluba pēdējā posmā piedalījās tikai Renārs Eglītis, kurš GT30 laivu klasē trīs braucienu summā ar 30 punktiem ierindojās 4. vietā. Jelgavas posmā un kopvērtējumā šajā klasē uzvarēja Laura Lakoviča-Lakovica no Bauskas "Mēmeles sporta". Eglītis GT30 laivu klasē sezonas noslēgumā finišēja 6. vietā.

Liepājnieks Uvis Lazarenoks, kurš pārstāv "Jūrmala Racing Team" 7. posmā F4 klasē sasniedza 3. pozīciju, bet Niklāvs Parolis no Alūksnes "NordOst" ierindojās 4. vietā. Lazarenoks arī sezonas kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu, bet Parolis palika 5. vietā. "W4 Racing" pārstāvis Stefans Ārands, kurš Jelgavā nestartēja, sezonu noslēdza 6 vietā. Posmā uzvarēja jūrmalnieks Ņikita Lijcs, bet par čempionu F4 klasē kļuva Toms Smilškalns no "Mēmeles sporta". Arī Jevgeņijs Aņikejevs no Liepājas kluba pēdējā posmā FR1000 laivu klasē nestartēja un kopvērtējumā ieguva 4. vietu.

Latvijas čempioni citās laivu klasēs: GT15 – Nida Kilinskaite ("NordOst"), JT250 – Nikola Šeiniņa ("NordOst"), ER48V – Kārlis Degainis ("Motorsport 77"), T550 – Kristaps Upenieks ("NordOst"), OSY400 – Jānis Badauķis ("ART Racing"), O250 – Reinis Musts ("NordOst"), S550 – Renārs Špacs ("NordOst"), F2 – Uvis Slakteris ("Mēmeles sports"), FR100 – Didzis Jovaiša ("Mēmeles sports"), RN2000 – Normunds Sniķeris ("NordOst").

Komandu vērtējumā par Latvijas čempioni kļuva Alūksnes "NordOst", bet "W4Racing" palika pēdējā 7. vietā.