Mārtiņš Sesks uzzina konkurentus pasaules junioru rallija čempionātā

Atslēgvārdi rallijs | Mārtiņš Sesks | krišjānis caune

Latviešu rallija braucējs Mārtiņš Sesks kopā ar stūrmani Krišjāni Cauni uzzinājuši savus pretiniekus pasaules junioru rallija čempionātā (JWRC). Pavisam kopā par galveno balvu cīnīsies 13 ekipāžas.

Šī gada pasaules junioru rallija čempionātā (JWRC) uz starta izies 13 ekipāžas no desmit dažādām valstīm. Starp šiem braucējiem divas ekipāžas būs no Igaunijas, bet viena no Latvijas. Visi braucēji startēs ar vienādām M-Sport komandas gatavotām ''Ford Fiesta R2'' automašīnām.

Starp šiem 13 braucējiem ir sportisti, kuri JWRC jau ir startējuši iepriekš. Viens no galvenajiem favorītiem uz uzvaru būs zviedrs Denis Redstroms, kurš WRC čempionātā jau ir aizvadījis desmit rallijus. 2018.gadā, izcīnot divas uzvaras (Zviedrijā un Portugālē), JWRC čempionātā jaunais pilots ieņēma otro vietu.

Vēl pie Seska galvenajiem konkurentiem jāmin igaunis Kens Torns (5.vieta JWRC un uzvara savā klasē Somijas WRC rallijā), kā arī Seska pagājušā gada komandas biedrs Opel rūpnīcas komandā Toms Kristensons, kurš FIA ERC Junior U27 klasē izcīnīja otro vietu.

Atgādināsim, ka šīs klases uzvarētājs balvā iegūs jaunu 2019.gada homoliģēto ''Ford Fiesta R5'', ar kuru 2020.gadā varēs startēt WRC2 čempionātā, saņemot arī solīdu atbalstu no M-Sport.

Pirmais starts JWRC braucējiem būs Zviedrijas WRC rallijā.

JWRC klases dalībnieki:

1. Raul Badiu

2. Sean Johnston

3. Nico Knacker

4. Tom Kristensson

5. Enrico Oldrati

6. Roland Poom

7. Dennis Rådström

8. Mārtiņš Sesks

9. Jan Solans

10. Julius Tannert

11. Ken Torn

12. Tom Williams

13. Fabrizzio Zaldivar