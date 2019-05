Atslēgvārdi Rally Liepāja | rallijs | erč

Šovakar, 24.maijā, ar svinīgu atklāšanas ceremoniju pie LOC Vieglatlētikas manēžas un rallija dalībnieku parādi aplī pie koncertzāles “Lielais dzintars” sākās Ātruma festivāls, kas, ar ovācijām sākts, ilgs līdz 26.maijam un būs ne vien FIA Eiropas rallija čempionāta, bet arī Latvijas čempionāta posms.

Sacīkstē piedalās vairāk nekā simts ekipāžas no 26 valstīm. Ne vien autosportisti no Eiropas, bet arī Āzijas un pat Amerikas. Kurzemes ceļus pieveikt un labu rezultātu uzrādīt centīsies arī rallisti no Brazīlijas, Japānas un tādām eksotiskām zemēm kā Saūda Arābija, Kuveita un Katara.

Autosportistiem sacensības gan sākās jau pirms Ātruma festivāla oficiālās atklāšanas un goda apļa Liepājas ielās. Durbes novada Dunalkā ar kvalifikācijas ātrumposmu “QS Fristads” sākās FIA Eiropas rallija čempionāta 2019.gada trešais posms “Rally Liepāja”.

Ātrāko laiku 3,02 km garajā pārbaudījumā uzrādīja norvēģis Olivers Solbergs. Viņš Latvijas rallija čempionāta absolūtajā kopvērtējumā līdz šim jau bija pārliecinošs līderis, kuram ziemas sezona ar jauno “Volkswagen Polo GTI” R5 izrādījās krietni veiksmīgāka, nekā konkurentiem, ļaujot uzkrāt 33 punktus.

Norvēģim sekoja 2018.gada Eiropas rallija čempions Aleksejs Lukjaņuks ar “Citroën C3” R5. Bet ātrāko trijnieku noslēdza čehu jaunais talants Filips Marešs ar “Škoda Fabia R5”.

Tikai 0,046 sekundes aiz ātrāko trijnieka, godpilnajā 4.vietā, kvalifikācijas braucienā ierindojās liepājnieks Mārtiņš Sesks, kurš kopā ar pārinieku Krišjāni Cauni ir vienīgā liepājnieku ekipāža FIA Eiropas rallija čempionāta 2019.gada trešajā posmā “Rally Liepāja”.

Turklāt Mārtiņam “Rally Liepāja” ir debija ar pilnpiedziņas “Škoda Fabia” R5 auto.

Ralfs Sirmacis ar “Mitsubishi Lancer Evo X” kvalifikācijas braucienā uzrādīja trešo rezultātu savā ieskaites klasē (20.kopvērtējumā). Reinis Nitišs, kurš ir viens no trim pilotiem, kurš sacensībās startē ar unikālo aizmugures piedziņas auto “Abarth 124 rally”, starp saviem tiešajiem konkurentiem uzrādīja 2.laiku (36.rezultāts kopvērtējumā). Zīmīgi, ka visas trīs “Abarth” ekipāžas šķīra vien 0,567 sekundes.

Īstās sacīkstes sāksies rīt, 25.maijā, un turpināsies svētdien, 26.maijā. Kopumā autosportistiem jāpieveic 13 ātrumposmi, kuru kopgarums ir 206,63 km. Ja sestdien sacīkstes notiks Talsu apkaimē, tad svētdien autosportisti jau no pulksten pusastoņiem rītā mērosies spēkiem mūspusē, izbraucot ātrumposmus gan Dinsdurbē, Priekulē un Kalvenē, gan slaveno Vecpils posmu u.c.

Kamēr autosportisti spēkiem mērīsies Talsu pusē, Liepājas Tirdzniecības kanālā norisināsies Latvijas čempionāta ūdensmotosportā ātrumlaivām 1.posms – “UPB Energy” kauss. Tāpat nedēļas nogalē notiks arī divi Latvijas rallija čempionāta posmi, kā arī rallijsprinta un vēsturisko auto sacensības kā sporta, tā arī regularitātes ieskaitēs. Sestdien pēc sešiem vakarā servisa parkā Jaunliepājas jeb Annas tirgus laukumā būs iespēja aplūkot vēsturiskās rallija automašīnas.

Bet svētdien pēc astoņiem vakarā pie LOC Manēžas tiks sumināti uzvarētāji.

UZZIŅAI:

Vairāk informācijas par FIA Eiropas rallija čempionātu https://www.fiaerc.com/.

Vairāk par Latvijas rallija čempionātu - http://autorally.lv/.

Ātrumposmu kartes atrodamas “Rally Liepāja” mājaslapā http://2019.lvrally.com/.

Visi jaunumi un informācija par “Rally Liepāja” atrodama interneta mājaslapā www.lvrally.com, kā arī sociālajos tīklos Twitter@LVRally, Facebook /LVRally, draugiem.lv/lvrally, YouTube/RallyLiepāja un Instagram /lvrally.