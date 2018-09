Papildināts - Rallija braucējs Sesks otrajā vietā pēc pirmās dienas ERČ posmā

Atslēgvārdi rallijs | Mārtiņš Sesks | Renārs Francis

Latvijas rallija braucēji Mārtiņš Sesks un Renārs Francis piektdien Polijā Eiropas rallija čempionātā (ERČ) etapā uzrādīja otru ātrāko laiku "Junior U27" ieskaites pirmajā ātrumposmā.

Sesks, kurš startē ar "Opel Adam R2" spēkratu, 2,5 kilometrus garo distanci veica divās minūtēs, un 1,8 sekundēs, kas deva otro pozīciju, pirmā ātrumposma uzvarētājam Efrenam Ļarenam no Spānijas ("Peugeot 208 R2") zaudējot 0,7 sekundes.

Ziņu aģentūra jau informēja, ka Sesks uzrādīja trešo ātrāko laiku Polijas posma kvalifikācijā, kurā ātrākais bija Ļarena, bet otro pozīciju ieņēma Seska komandas biedrs Toms Kristensons no Zviedrijas, kurš pirmajā ātrumposmā palika uzreiz aiz latviešu ekipāžas.

Sestdien tiks aizvadīti vēl astoņi ātrumposmi, bet svētdien atlikušie seši.

Sesks un Francis jau šajā etapā var nodrošināt Eiropas čempionu titulu "Junior U27" klases ieskaitē.

Sesks/Francis pēc četriem no sešiem etapiem savā klasē ir pārliecinoši līderi ar 132 punktiem, kamēr 59 punktus no viņiem atpaliek cits "Opel Motorsport" braucējs Kristensons. Čempionāta pēdējais etaps notiks Latvijā, kur no 12. līdz 14.oktobrim risināsies Liepājas rallijs.

"Opel Motorsport" ERČ junioru čempionātā piedalās piekto sezonu pēc kārtas. Pēdējos trīs gadus tieši ar "Opel" automašīnām ir izcīnīti Eiropas junioru čempiona tituli - 2015.gadā to paveica zviedrs Emīls Bergkvists, gadu vēlāk vācietis Marians Grībels, bet pērn pat tika gūta dubultuzvara, britam Krisam Ingramam apsteidzot somu Jari Hutunenu.

Šajā sezonā ERČ ir astoņi posmi, sešiem no tiem risinoties arī junioru ieskaitē.