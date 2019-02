Papildināts - Sesks/Caune izcīna sesto vietu JWRC klasē

Atslēgvārdi rallijs | Mārtiņš Sesks | krišjānis caune

Par Zviedrijas WRC rallija uzvarētāju svētdien tika kronēts igaunis Ots Tanaks (''Toyota Yaris WRC''), kurš izcīnīja pārliecinošu uzvaru. Tikmēr Junior WRC klasē savās debijas sacīkstēs sesto vietu izcīnīja Mārtiņš Sesks/Krišjānis Caune.

Junior WRC klasē Mārtiņš Sesks / Krišjānis Caune (''Ford Fiesta MK8 R2T'') rallija noslēdzošajā dienā demonstrēja lielisku ātrumu, finišā izcīnot sesto vietu. Uzvaru izcīnīja Toms Kristensons (''Ford Fiesta MK8 R2T''). Jāatzīmē, ka noslēdzošās dienas otrajā posmā Sesks bija ātrākais, bet pēdējā posmā pilots pārsita riteni.

Svētdien sportistiem bija jāveic trīs ātrumposmi. Ātrs noslēdzošajā dienā bija Lapi, kurš jau dienas pirmajā posmā izvirzījās 2.vietā, kamēr trešais bija Noivils. Tikmēr piesardzīgi brauca Tanaks, kura pārsvars pār konkurentiem bija ļoti liels, tāpēc sportists lieki neriskēja. Noslēdzošajā posmā, kurā ātrākais pilots papildus varēja nopelnīt piecus punktus, Tanaks tomēr nolēma braukt maksimāli ātri, finišā uzrādot ātrāko laiku arī ''Power Stage'' posmā. Līdz ar to igauņu pilots ieguva maksimālo punktu skaitu – 25 par uzvaru un piecus par ātrāko laiku ''Power Stage'' posmā.

Otro vietu nosargāja Lapi, kuram finišā par trīs sekundēm izdevās apsteigt Noivilu, kamēr ceturtais palika Mikelsens.

WRC kopvērtējumā līderis tagad ir Tanaks (47), kuram seko Noivils (40) un Ožjē (41).

RC2 klasē, kurā sportisti brauc ar R5 klases auto, uzvaru svinēja Ole Kristians Veibijs (''Volkswagen Polo GTI R5''), kuram izdevās apsteigt Madsu Ostbergu (''Citroën C3 R5'') un Emilu Lindholmu (''Volkswagen Polo GTI R5''). Jāatzīmē, ka noslēdzošās dienas otrajā posmā avarēja Hutunens (''Škoda Fabia R5''), kurš tobrīd bija otrais. Sestais finišēja Nikolajs Grjazins (''Škoda Fabia R5''), kuram WRC2 klasē piektā vieta.

Jāatzīmē, ka WRC2 klasē visu goda pjedestālu aizņēma piloti, kuri brauca ar jauno ''Volkswagen Polo GTI R5'' automašīnām. Trešo vietu WRC2 klasē izcīnīja Pasaules RX čempions Johans Kristofersons, kurš sacensību trešajā dienā ilgu laiku bija otrais un vēl varēja pacīnīties par uzvaru, taču kļūda (sportists iebrauca kupenā) atsvieda viņu uz trešo vietu.

Mārtiņš Sesks, LMT Autosporta Akadēmijas rallija ekipāžas pilots: “Šis bija ļoti sarežģīts un grūts rallijs. Jāsaka, ka lielu lomu nospēlēja pērn pasaules rallija čempionāta Vācijas posma laikā gūtā pieredze. Zināju, cik piepildītas un nogurdinošas būs šīs dienas, kam pienācīgi arī gatavojos. Pārsteigumu gan sagādāja Zviedrijas rallija ātrumposmi, kas ir nesalīdzināmi prasīgāki – ātri, tehniski un bīstami, ko apliecina arī vadošo WRC pilotu pieļautās kļūdas.''

''Ja kādam šķiet, ka Junior WRC kāds kādam dod laiku un iespēju iesildīties un atrast savu ritmu, tad Jūs krietni maldāties. Jau no pirmā ātrumposma visas vadošās ekipāžas startēja ar maksimālu koncentrēšanos un 110% atdevi. Faktiski visas ekipāžas jau rallija sākumā pieļāva pa kļūdai – tāpēc svarīgi bija saņemt sevi rokās, lieki par to nepārdzīvot, un turpināt savu darbu, kam bijām plānveidīgi gatavojušies. Negaidīts pārsteigums bija auto defekts, kas mūs krietni izsita no līdzsvara – bet ne velti rallijs ir tehniskais sporta veids, un arī šādiem pavērsieniem ir jābūt gataviem.''

Krišjānis Caune, LMT Autosporta Akadēmijas rallija ekipāžas stūrmanis: “Šobrīd man ir skaidrs, kāpēc šis ir viens no tradīcijām bagātākajiem pasaules čempionāta rallijiem – ceļu konfigurācija, līkumu sasaistes, mainīgais reljefs. Tehniski sarežģīti, un vienlaicīgi sportiski baudāmi ir šie ātrumposmi.''

''Tāpat arī pārliecinājos, ka pasaules rallija čempionāts ir prasīgs visā sacensību garumā un dažādi faktori spēj ietekmēt rallija gala rezultātu. Reizēm no malas šķiet, ka brīdī, kad tā vai cita ekipāža ir zaudējusi vienu, divas, vai trīs minūtes, cīņa jau ir izšķirta. Tā nebūt nav! Tas ir apbrīnas vērts, cik precīzi ekipāžai ir jābrauc no starta līdz finišam, lai būtu vadībā visu rallija laiku un vienlaicīgi uzvarētu ātrumposmos. Kļūdīties šeit ir ļoti vienkārši un tad rezultāti izmainās kardināli.”

Uldis Briedis, LMT Autosporta Akadēmijas rallija ekipāžas treneris: “Kā jau prognozēts, būtisku lomu spēlēja pasaules čempionāta posma plašā ģeogrāfija un garās stundas, kas dalībniekiem nozīmēja vēl vienu nozīmīgu izaicinājumu – mainīgu ātrumposmu segumu. Brīžam bija sasalusi sniega sega, brīžam atkal atkususi grants, kas visu laiku lika domāt par ātru, bet vienlaicīgi drošu braukšanas tempu, kā arī par radžoto riepu stāvokli, lai gūtu maksimāli labu rezultātu nevis vienā ātrumposmā, bet gan rallija finišā.''

''Prieks, ka ekipāža arī pēc vairākkārtējiem “rallija sitieniem” – sagriešanās trasē, tehnisks defekts un zaudētas pozīcijas –, spēja atgūties un turpināja braukt tik pat ātri kā iepriekš. Psiholoģiskā noturība rallijā, kā jebkurā sporta veidā ir ļoti nozīmīga, un Zviedrijā guvām ļoti labu pieredzi.”