Papildināts – Tirdzniecības kanālā – ūdens rallijs

7.oktobrī Ātruma festivāla “Rallijs Kurzeme” ietvaros jau no pulksten 10 Liepājas centrā – Tirdzniecības kanālā pie “Promenade Hotel” un Fontaine Royal” viesnīcām – rūc ātrumlaivu motori, pārliecinājās portāls.

Te “UPB Energy Kausa” sacensībās Latvijas čempionāta ūdensmotosportā ātrumlaivām pēdējā posmā tika noskaidroti šī sezonas labākie braucēji, portālam skaidro Ātruma festivāla “Kurzeme” preses pārstāve Dita Dzene.

Ar pārliecinošiem rezultātiem komandu kopvērtējumā vairākas goldalgotas vietas ieguva tieši liepājnieku komanda „UPB Energy” Liepāja, kura izcīnīja pirmo vietu, aizsteidzoties priekšā saviem konkurentiem „Mēmeles Sports” Bauska.

Jauniešu klasēs godalgotās vietas izcīnīja liepājnieks Renārs Eglītis (JT250) un Laura Lakoviča-Lakovica (GT15) no Bauskas. Liepājas komandas pārtāvji uzvaras izcīnīja S550 laivu klasē Jānis Sējāns, F2N - Mārtiņš Bergholcs, skuteru klasē F350 - Salvis Štrauss, T550 – Dmitrijs Anikejevs, FR1000 – Jevgēnijs Anikejevs. GT30 laivu klasē uzvarēja Reinis Musts un RN2000 – Normunds Sniķers no NordOst Alūksnes komandas. Formula 4 pirmā vieta pasaules vicečempionam Ņikitam Lijcam (Jūrmala). Skuteru OSY400 klasē uzvarēja Viesturs Lācis no „Mēmeles sports” Bauska.

Ātrumlaivas „W4racing” pilots Mārtiņš Bergholcs daloties izjūtās par aizvadīto dienu skaidro, „Sacensības bija fantastiskas un mēs neviens negaidījām, ka 7.oktobrī būs tādi laikapstākļi, mums tiešām ļoti paveicās! Visi izbrauca bez avārijām un devās sacensībās ar prātu un rezervēti. Esmu priecīgs par mūsu izstrādāto stratēģiju un mūsu jaunatni, esam ar emocijām piepildīti. Sezona noslēgusies ļoti veiksmīgi un šodien dosimies sekot līdzi rallijam un savējiem, jo visi sporta veidi ir vienlīdz svarīgi.”

Savukārt sacensību noslēgumā ātruma festivāla atbalstītāja ”Lauma Fabrics” piešķīra ūdens motosportistam Salvim Štrausam specbalvu par uzvaru savā klašu grupā – nedēļas nogali Liepājā kopā ar ģimeni, kuras laikā būs iespēja gan izbaudīt plašo Liepājas kultūras dzīvi, gan iekļūt “Lauma Fabrics” ražošanas ēkā, kas ir viena no pasaulē 10 lielākajām ēkām.