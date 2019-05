“Rally Liepāja” atklās un noslēgs rallija vasaras sezonu Latvijā

Atslēgvārdi Rally Liepāja | rallijs | ātruma festivāls

Jau šovakar ar atklāšanas ceremoniju pie Vieglatlētikas manēžas un visu rallija dalībnieku parādi aplī pie koncertzāles “Lielais dzintars” sāksies Ātruma festivāls “Kurzeme 2019”, kas ilgs no 24.līdz 26.maijam un būs ne vien FIA Eiropas rallija čempionāta posms, bet arī Latvijas čempionāta posms.

Lai liepājniekiem un pilsētas viesiem būtu iespēja pirms sacensību starta redzēt visas rallija dalībnieku ekipāžas, uzreiz pēc atklāšanas ceremonijas, kas notiks pulksten 19.30 pie LOC Vieglatlētikas manēžas, sportisti dosies braucienā pa Liepājas ielām. Un atšķirībā no pagājušā gada, kad parādē piedalījās tikai 15 vadošās ekipāžas, šogad parādē dosies visi Eiropas un Latvijas rallija čempionātu dalībnieki.

Sacīkstei pieteikušās vairāk nekā simts ekipāžas no 26 valstīm. Piedalīsies gan autosportisti no Brazīlijas, gan divas ekipāžas no Japānas. Un pa vienai ekipāžai no tādām eksotiskām zemēm kā Saūda Arābija, Kuveita un Katara.

Liepāja – Talsi - Liepāja

“Rally Liepāja”, svinīgi atklāts Liepājā, reāli sāksies Talsos, bet noslēgsies vēju pilsētā. “Pēc “Rally Liepāja” divi noslēdzošie Latvijas rallija čempionāta posmi notiks Igaunijā,” stāsta SIA “Ra Events”, kas ir “Rally Liepāja” rīkotājs, mediju pārstāvis Jānis Unbedahts: “Atšķirībā no Eiropas rallija čempionāta dalībniekiem, Latvijas čempionāta dalībniekiem katra rallija diena tiks vērtēta kā atsevišķs rallijs – tātad divi čempionāta posmi.”

Latvijas rallija čempionāta absolūtajā kopvērtējumā pārliecinošs līderis ir norvēģis Olivers Solbergs, kuram ziemas sezona ar jauno “Volkswagen Polo GTI” R5 izrādījās krietni veiksmīgāka kā konkurentiem, ļaujot uzkrāt 33 punktus. Ar 14 punktiem otro / ceturto vietu kopvērtējumā dala: LRČ2 klases līderi Emīls Blūms un Deniss Rostilovs, kā arī Nikolajs Grjazins. Pēdējais no viņiem gan neplāno startēt Rally Liepāja. Savukārt ukrainis Valerijs Gorbaņs un polis Lukašs Habajs plāno ne vien startēt, bet arī cīnīties par augstāku vietu kopvērtējumā, kā viņu šobrīd ieņemtās 5.un 6.vieta. Čempionāta 7.vietā ar 8 punktiem šobrīd ir Egons Kaurs, kuru gan “Rally Liepāja” šoreiz neredzēsim.

Īpaša uzmanība jāpievērš 8.vietā esošajam LRČ3 klases līderim, liepājniekam Mārtiņam Seskam. Viņš “Rally Liepāja” pirmo reizi savu priekšpiedziņas auto aizstās ar visu četru riteņu piedziņas “Škoda Fabia” R5.

Absolūtā vērtējuma Top10 noslēdz Radiks Šajmijevs ar 7 punktiem un Edijs Bergmanis. Savas izmaiņas rezultātu tabulā paredzams ieviesīs pieredzējušais igauņu autosportists Georgs Gross, kurš rallijā startēs ar vēl vienu WRC klases auto – viņa rīcībā būs pēdējās paaudzes “Ford Fiesta".

LRČ1 klasē šobrīd pārliecinošs līderis ir Edijs Bergmanis, kurš divos rallijos spējis nopelnīt 24 punktus. Taču Kristaps Sarma (19 punkti) un Krišjānis Zintis Putniņš (18 punkti) nav tik tālu, lai nespētu Bergmanim atņemt līderu pozīcijas. Diemžēl šo ralliju plāno izlaist Ronalds Baldiņš (16 punkti), kurš spētu krietni satricināt šīs klases punktu sadalījumu. Pirmo piecinieku šajā klasē noslēdz polis Mikolajs Kempa, kurš arī centīsies iejaukties godalgoto vietu sadalījumā.

LRČ2 klases līderu pozīciju sadalījums jau tika iezīmēts, runājot par absolūto vērtējumu – Emīls Blūms un Deniss Rostilovs aizvadītajos divos rallijos ir brālīgi sadalījuši maksimālo punktu skaitu un tādējādi katram ir par 30 punktiem. 3.vietā ar 16 punktiem atrodas Edgars Balodis, savukārt 4.un 5vietu ar vienādu 13 punktu skaitu dala Dmitrijs Feofanovs un Jonas Sluckus. Nenoliedzami, gaisu šajā klasē pamaisīs arī Ralfs Sirmacis, kurš sacensībās piedalīsies ar N4 grupas “Mitsubishi Lancer Evo X” auto.

Pārmaiņas sagaidāmas LRČ3 klasē, kurā šobrīd ar 34 punktiem līderis ir Mārtiņš Sesks, bet kā jau minējām, Mārtiņš šajā rallijā “pametīs” savu klasi, jo startēs ar R5 klases sporta automašīnu. Arī otrās pozīcijas īpašnieks, igaunis Roberts Virves (24) nav pieteicies Rally Liepāja, tādēļ šajā jauniešu klasē iespēja krietni uzlabot savu pozīciju kopvērtējumā būs Adamam Vestlundam (22 punkti), Kasparam Kasari (16 p.) un Gregoram Jētsam (10 p.).

LRČ4 klases starptautisko skanējumu šoreiz cer izjaukt jēkabpilietis Reinis Nitišs, kurš startēs ar amizanto aizmugures piedziņas auto Abarth 124 Rally. LRČ4 līderis ar 30 punktiem ir igaunis Marko Ringenbergs, otro vietu ieņem lietuvietis Martinas Samsonas (17 punkti), bet trešo –vēl viens igaunis Raiko Aru (10 punkti). Vienīgais latvietis ar ieskaites punktiem (8 p.) šajā klasē ir Jānis Grīnbergs, kurš šosezon ir finišējis vien pirmajā posmā.

Lielas pārmaiņas gaidāmas LRČ5 klasē, jo no tās Top5 ekipāžām uz starta Rally Liepāja plāno stāties vien pirmā – Karel Tolp (34 punkti) un piektā – liepājnieks Uldis Lepiksons (13 punkti), kurš noteikti darīs visu, lai kopvērtējumā apsteigtu Kristo Subi (23 punkti), Agri Upīti (14 punkti) un Jāni Cielēnu (14 punkti).

Latvijas rallija čempionāta junioru ieskaitē līderis ir Mārtiņš Sesks ar 48 punktiem, bet komandu ieskaitē asa cīņa notiek starp Sports Racing Technologies (57 punkti) un Rallyworkshop-ERST Finance (52 punkti) komandām.

Sestdien ātrumposmos dosies un par ieskaites punktiem cīnīsies arī Rallijsprinta un Historic Sport ekipāžas – tādējādi, kopējais dalībnieku skaits Latvijas rallija čempionāta posmā sasniedz septiņus desmitus ekipāžu, kurām ātrumposmos pievienosies arī FIA Eiropas rallija čempionāta ekipāžās, kopējo dalībnieku skaitu palielinot.

Portāls jau informēja, ka diemžēl liepājnieku dalībnieku vidū ir gaužām maz. Mārtiņa Seska un Krišjāņa Caunes tandēms ir vienīgais no Liepājas, kas piedalīsies FIA Eiropas rallija čempionāta posmā, debitējot ar pilnpiedziņas R5 klases auto. Vairāk ekipāžu ir pieteikušas dalību Latvijas čempionāta posmam. Bez M.Seska un viņa pārinieka arī Uldis Lepiksons ar pārinieku Ainaru Šteinbergu.

Tāpat jau ziņots, ka autosportistiem rallijs piektdien, 24.maijā, sāksies jau piecos pēcpusdienā ar kvalifikācijas ātrumposmu Dunalkā. Skatītājiem – mazliet vēlāk. Pusastoņos šīs dienas vakarā pie LOC Manēžas notiks “Rally Liepāja” atklāšanas ceremonija, bet pusdeviņos tiks dots ceremoniālais starts. Kopumā autosportistiem jāpieveic 13 ātrumposmi, kuru kopgarums ir 206,63 km.

Rallijs koriģē satiksmi un tehniskās apskates darbu

Autosacīkšu organizatori jau iepriekš atvainojas par to, ka pasākuma dēļ būs izmaiņas satiksmes organizācijā, kā arī Liepājas tehniskās apskates stacijas darba laikā.

SIA “Scantest” Liepājas tehniskās apskates stacija jau septīto reizi nodrošinās “Rally Liepāja” sacīkšu auto pārbaudes, līdz ar ko piektdien, 24.maijā, nestrādās tehniskās apskates stacija Liepājā.

“Liepājas un tās apkārtnes vieglo un kravas auto īpašnieki aicināti savu spēkratu tehnisko apskati veikt Grobiņas tehniskās apskates stacijā, Krasta ielā 12a,” vēsta CSDD Sabiedrisko attiecību nodaļa: “Tās darba laiks: pulksten 8.30-17.00. Kā arī jebkurā citā tehniskās apskates stacijā. Apskatei iespējams pieteikties arī iepriekš CSDD e-pakalpojumos https://e.csdd.lv/tapier/ vai pa tālruni 67025777. CSDD atgādina, ka apskati atļauts veikt arī pirms datuma, kas norādīts uz tehniskās apskates uzlīmes.”

Savukārt transportlīdzekļu reģistrācijas un vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus CSDD Liepājas Klientu apkalpošanas centrā (KAC), Brīvības ielā 148, 24.maijā būs iespējams saņemt kā ierasts – no pulksten 8.30 līdz 17.

“Rally Liepāja” norises dēļ Liepājā un Kurzemē satiksmes dalībniekiem jārēķinās arī ar satiksmes organizācijas izmaiņām.

Autovadītājiem jārēķinās, ka piektdienas, 24.maija, vakarā no pulksten 20 līdz aptuveni pulksten 23 satiksmei būs slēgta Jūras iela posmā no Tramvaja tilta līdz Graudu ielai. Apbraukšanai satiksmes dalībnieki lūgti izmantot maršrutu pa Lielo un Graudu ielu.

Jaunliepājas jeb Annas tirgus laukums, kur izvietots rallija servisa parks, vispārējai satiksmei būs slēgts līdz 27.maija pulksten 16. Tikpat ilgi satiksmei būs slēgta Autoru iela posmā no Jelgavas ielas līdz T.Breikša ielai; T.Breikša ielas puse, braukšanas virzienā no Tirgus ielas līdz Autoru ielai.

Jelgavas iela posmā no 1905.gada ielas līdz Rīgas ielai vispārējai satiksmei būs slēgta no 24.maija pulksten 6 līdz 26.maija pulksten 23. 1905.gada iela posmā no Brīvības ielas līdz Jelgavas ielai – 24. maija pulksten 6 līdz 26.maija pulksten 23. 1905.gada iela posmā no Rīgas ielas līdz Jelgavas ielai – līdz 27.maija pulksten 12.

Tuvējo ielu apkārtnē var tikt noteikti īstermiņa apstāšanās un stāvēšanas, kā arī iebraukšanas aizliegumi. Slēgts vispārējai satiksmei būs arī LOC Manēžas auto stāvlaukums.

Saistībā ar satiksmes ierobežojumiem “Rally Liepāja” laikā no 24.līdz 26. Maijam būs izmaiņas arī maršrurutu autobusu kustībā un Liepājas apkārtnē tiks slēgti vairāki autoceļi.

UZZIŅAI:

“Rally Liepāja” mūspusē kā ienāca 2013.gadā kā ERČ ziemas posms. 2016.gadā tas pārcēlās uz rudeni.

FIA Eiropas rallija čempionāta posms “Rally Liepāja” šogad notiks no 24.līdz 26.maijam. Tāpat nedēļas nogalē notiks arī divi Latvijas rallija čempionāta posmi, kā arī rallijsprinta un vēsturisko auto sacensības kā sporta, tā arī regularitātes ieskaitēs.

24.maijā, sāksies jau piecos pēcpusdienā ar kvalifikācijas ātrumposmu Dunalkā.

Pusastoņos šīs dienas vakarā pie LOC Manēžas notiks “Rally Liepāja” atklāšanas ceremonija, bet pusdeviņos tiks dots ceremoniālais starts. Sacīkšu mašīnas varēs redzēt arī pilsētas centrā – tās brauks gar koncertzāli “Lielais dzintars”.

Sestdien, 25.maijā, autosportisti mērosies spēkiem Kurzemē. Trase ved arī pa Talsu apkaimes ceļiem. Talsos arī tiks dots rallija starts.

Sestdien, 25.maijā, no pulksten 12 Liepājas Tirdzniecības kanālā norisināsies Latvijas čempionāta ūdensmotosportā ātrumlaivām 1.posms – “UPB Energy” kauss. Šogad sacensībās plānota ap 40 sportistu dalība.

Pēc sešiem vakarā būs iespēja aplūkot vēsturiskās rallija automašīnas.

Svētdien, 26.maijā, autosportisti jau no pulksten pusastoņiem rītā mērosies spēkiem mūspusē, izbraucot ātrumposmus gan Dinsdurbē, Priekulē un Kalvenē, gan slaveno Vecpils posmu u.c.

26.maijā pēc astoņiem vakarā dalībnieku apbalvošana pie LOC Manēžas.

