Servisa parkā rosība, sportisti gatavojas kvalifikācijas braucienam

Atslēgvārdi Rally Liepāja | rallijs | servisa parks

No šodienas līdz 26.maijam Kurzemes ceļos savus spēkus pārbaudīs ne vien spožākie rallija talanti no Latvijas un Eiropas, bet meistari arī no Āzijas un Amerikas - notiks Ātruma festivāls “Rally Liepāja”, kas būs ne vien FIA Eiropas rallija čempionāta posms, bet arī Latvijas čempionāta posms.

Svinīgā atklāšanas ceremonija notiks šovakar pulksten 19.30 pie LOC Vieglatlētikas manēžas, pēc kā sportisti dosies braucienā pa Liepājas ielām. Savukārt īstās sacīkstes ātrumposmos ne vien Liepājas, bet arī Talsu apkaimē notiks sestdien un svētdien. Kopumā autosportistiem jāpieveic 13 ātrumposmi, kuru kopgarums ir 206,63 km.

Autosportistiem rallijs gan sāksies ātrāk – jau šodien piecos pēcpusdienā ar kvalifikācijas ātrumposmu Dunalkā.

Tieši tādēļ spriedze un milzu rosība šodien valda Jaunliepājas jeb Annas tirgus laukumā, kur izvietots rallija servisa parks. Tur autosportisti un viņu komandas gatavojas kvalifikācijas braucienam.

