Sesks: ''Somijas WRC rallijs ir posms, kuru pats gaidu visvairāk''

Atslēgvārdi rallijs | Mārtiņš Sesks | Uldis Briedis

Laikā no 1. līdz 4.augustam, Somijā norisināsies JWRC ceturtais posms, “Neste Rally Finland”, kas WRC kalendārā ir jau kopš 1973.gada. Ātrākais no čempionāta rallijiem, izslavēts ar ļoti daudz tramplīniem - LMT Autosporta Akadēmijas ekipāža tajā piedzīvos debiju, kur četrās dienās jāveic 307,22km sacensību režīmā, kas sadalīti 23 ātrumposmos.

Rallijs sākas ceturtdienā ar pilsētas ātrumposmu, ko vienmēr apmeklē skatītāju pūļi. Nākamās dienas paies pa cietiem grunts ceļiem – plati mijas ar šauriem un veido tehniski sarežģītas sekcijas. Ātrākais no WRC rallijiem, stenogrammai jābūt precīzai, viens no grūtākajiem rallijiem priekš stūrmaņiem. Te varēs vērtēt sportistu meistarību izpildot lecienus, ja pirms tramplīna ātrums par lielu, auto aerodinamika nospiedīs auto aizmuguri uz leju, bet priekša pacelsies, taktiski pareizi ir bremzēt pirms tramplīna un tad ar pilnu gāzi lidot pār to.

Mārtiņš Sesks, LMT Autosporta Akadēmijas rallija ekipāžas pilots: “Šogad uz katru ralliju braucu kā uz atsevišķām sacensībām. Mācos apgūt iepriekš neredzētus ceļus un piedzīvoju jaunus notikumus. Pieņemu izmaiņas, ko nevar ietekmēt un paredzēt, pielāgojos, nav ierastās sporta rutīnas. JWRC katrā posmā mums visiem sportistiem ir identiski auto, bet katrreiz jauna mehāniķu komanda. Somijas ralliju dēvē par 1000 ezeru un 1000 tramplīnu ralliju, jau pagājušā gadā teicu, ka šis ir tas rallijs, kuru pats gaidu visvairāk. Latvijas autosportā aprunāts kā ļoti sarežģīts un neizbraucams – pārbaudīsim - mīts vai patiesība.”

Uldis Briedis, LMT Autosporta Akadēmijas rallija ekipāžas treneris: “Somijā būšu sev ierastajā amatā – treneris, nesaistīti ar autosportu, mājas darbos esmu guvis muguras savainojumu. Tā kā slodze rallijā ir liela, tad neriskēsim, un stūrmaņa pienākumus pildīs Andris Mālnieks. Šī ekipāža 2017.gadā kļuva par Latvijas čempioniem un Igaunijas vicečempioniem, atliks vien atcerēties savstarpējās sadarbības knifiņus. Latvijas autosportā klīst leģendas, ka šis rallijs ir pasaulē sarežģītākais, skatīsimies vai tiešām ir tik nesaprotami, izmantosim jau iegūto pieredzi un ņemsim vērā pieredzējušu sportistu padomus. Puišiem neierasti būs metošie tramplīni – kā labāk piezemēties, uz kuru pusi metīs un kā veiksmīgi turpināt braukšanu, bet pierastais grunts segums rallijā.”