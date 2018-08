Sesks un Francis turpina cīņu Eiropas rallija čempionātā

Atslēgvārdi rallijs | Mārtiņš Sesks | Renārs Francis

No 24. līdz 26. augustam Čehijā norisinās Eiropas rallija čempionāta (ERČ) sestais posms “Barum Czech Rally Zlín”, savukārt ERČ Junioru klasei šis būs ceturtais no sezonas sešiem posmiem, portālam vēstīja LMT “Autosporta Akadēmijas” pārstāve Anda Treija. Rallija atklāšana paredzēta šodien pulksten 17. Sportistiem būs jāveic 15 ātrumposmi, no tiem 212,73 kilometri sacensību režīmā, bet kopumā rallija laikā jāveic 741,46 kilometri.

Rallija ekipāžas mērķis ir braukt maksimāli ātri sava sagatavotā pieraksta ietvaros un galvenais nepārsist riteņus, kas parasti ietekmē sacensību kopvērtējuma rezultātu. Čehijas ceļi no pagājušās nedēļas Vācijā atšķiras ar segumu, tie ir izteikti nelīdzeni, daudzās vietās šauri, divi ātrumposmi ir ar ļoti ātrām daļām ātrumposmā.

“Es gribu finišēt bez problēmām, kļūdām un defektiem. Ja tas izdosies, finišā rezultātam jābūt ir labam. Rallijs ir riskants un neparedzams, vēl jo vairāk tāpēc, ka sola lietu. Nezinu, kā būs lietus laikā, kāda tam būs loma. Grūti paredzēt savu ātrumu, jo, kā pirms visiem posmiem, nekas īsti nav zināms. Būs interesanti. Ja Vācijā ceļi bija pārredzami un plati, tad šeit, Čehijā, ir kalnains apvidus ar tramplīniem un divām mašīnām dažviet ir grūti, pat neiespējami samainīties,” tā Mārtiņš Sesks, LMT Autosporta Akadēmijas rallija ekipāžas pilots.

“Rallijs Čehijā ir noslēdzošās asfalta saguma sacensības šajā sezonā, atlikušās būs ar grunts segumu un tālāk jau nākamā sezona, kas sāksies ar sniegu un ledu. Šajās sacensībās meteorologi sola stipru lietu, un tas visu padara nedaudz sarežģītāku. Segums ir ļoti nelīdzens, ar daudzām nogrieztām iekšmalām, kas atsevišķās vietās padara trasi ļoti slidenu,” tā LMT “Autosporta Akadēmija” rallija ekipāžas treneris Uldis Briedis.

Šobrīd M.Seska un R.Franča pārstāvētā “ADAC Opel Rallye Juinor Team” ar 101 punktu ir līderpozīcijā, ar 92 punktiem otrajā vietā ir “Sainteloc Junior Team”, bet TOP3 ar 86 punktiem noslēdz “Russian Performance Motorsport”.

Nākamais posms, kurā startēs “LMT Autosporta Akadēmijas” rallija ekipāža - “Rally Poland” (Polija, 21. līdz 23. septembris). Savukārt sezonas noslēguma posmu ar grants segumu ikviens varēs vērot tepat Latvijā - “Rally Liepāja” no 12. līdz 14. oktobrim.