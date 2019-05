Sezonas starts Liepājā bez liepājniekiem

Atslēgvārdi ūdens motosports | tirdzniecības kanāls | čempionāts

Latvijas atklātā ūdens motosporta čempionāta pirmais posms aizvadītajā sestdienā vējainos apstākļos norisinājās Liepājas Tirdzniecības kanālā. Sezonas ievadā komandu vērtējumā triumfēja Alūksnes "Nord Ost", kuru šosezon apkalpo liepājnieku mehāniķu komanda. Savukārt tradīcijām bagātā pašmāju ūdens motosporta skola uz starta nedeleģēja nevienu liepājnieku.

Kā pēdējās sezonās ierasts, viskuplāk pārstāvēta bija jauniešu GT15 klase. Uzvarot divos braucienos no trim, par uzvarētāju kļuva Nils Slakteris no Bauskas "Mēmeles sporta". Turpmākajās vietās ierindojās Lauris Badauķis no Jēkabpils "ART Racing" un Ralfs Zaharčenoks no Bauskas.

Jūras vēja brāzmu radītie viļņi traucēja GT30 klasē pirmā brauciena līderei Laurai Lakovičai-Lakovicai no "Mēmeles sporta" finišēt. Viņa pusapli pirms finiša izstājās no cīņas. Vēja brāzmas netraucēja cīnīties Lauras konkurentiem, un godalgotas vietas ieguva Roberts Minings no Alūksnes un Aivars Komisārs no "Jūrmala Racing Team".

Pārliecinoši aizvadot otro un trešo braucienu, OSY400 guļošo laivu klasē uzvarēja Kristers Musts no "Nord Ost". Jēkabpilietis Jānis Badauķis ieguva 2. vietu, aiz sevis atstājot debitantu Kristeru Manginu no Bauskas.

S550 laivu klasē uzvarēja Edgars Špacs no Alūksnes, aiz sevis atstājot komandas biedru Gintu Rozenbergu. F4 ātrumlaivu klasē uzvarēja Ņikita Lijcs no "Jūrmala Racing Team". Vienīgais Liepājas kluba "W4Racing" pārstāvis šajās sacensībās igauņu sportists Stefans Ārands ieguva 2. vietu, bet 3. pozīciju ieņēma Toms Smilškalns no "Mēmeles sporta". Gliseru cīņā RN2000 klasē uzvaras laurus plūca Normunds Sniķers no Alūksnes, savu konkurentu un komandas biedru Gintu Puriņu atstājot 2. vietā, bet Mārtiņš Lauss no Jelgavas "Paisuma" sasniedza 3. pozīciju.

Vienīgie savā laivu klasē startēja Reinis Musts (O250, "Nord Ost" Alūksne), Kristaps Upenieks (T550, "Nord Ost" Alūksne), Didzis Jovaiša (FR1000 "Mēmeles sports", Bauska), Uvis Slakteris (F2, "Mēmeles sports" Bauska).

Latvijas čempionāta otrais posms norisināsies 8. jūnijā Jūrmalā.