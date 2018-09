Latvijas rallija ekipāža Mārtiņš Sesks un Renārs Francis, kas cerēja šonedēļ garantēt Eiropas čempionu titulu, sestdien avarēja Polijas rallija ceturtajā ātrumposmā.

Rallijs sākās piektdien, kad vispirms kvalifikācijas ātrumposmā Latvijas sportisti guva trešo vietu "Junior U27" klasē, beigās speciāli nometot ātrumu, bet pirmajā ātrumposmā bija otrie, kādā no vietām pieļaujot kļūdu, pārslēdzot ātrumus.

Sestdienas rītā Seska ekipāža uzvarēja otrajā dopā un pēc tā pārņēma vadību klasē, to saglabājot arī pēc trešā ātrumposma, tomēr ceturtajā tika nobraukts no trases un piedzīvots kūlenis. Kaut ātrumposmā tika sasniegts finišs, zaudējot vairāk nekā 17 minūtes, uzreiz pēc tam sportisti devās uz servisa parku un šodien vairs nestartēs. Tiesa, ekipāža ir apņēmības pilna atgriezties sacensībās svētdien.

Seska ekipāža uzvarējusi pēdējos divos ERČ posmos un pirms Polijas posma par 59 punktiem "Junior U27" klasē ir priekšā komandas biedram "Opel Motorsport" rindās Tomam Kristensonam. Ja Seska ekipāžai neizdosies nodrošināt titulu Polijā, visas cerības būs jāatliek uz oktobra vidū gaidāmo Latvijas etapu.

Zīmīgi, ka kopējā ieskaitē pēc četriem ātrumposmiem priekšgalā ir Latvijas karodziņš, jo līderpozīcijā atrodas mūsu valsti pārstāvošais Krievijas pilots Vasilijs Grjazins. Zīmīgi, ka arī kopējā ieskaitē jau izstājies kopvērtējuma līderis, jo trešajā ātrumposmā aiz koka aizķērās Alekseja Lukjaņuka ekipāža.

Wow... @MSesks managed to get his Opel Adam back on its wheels and made it through. He lost over 17 minutes!#FIAERC #JuniorU27 #RallyPoland pic.twitter.com/C6bfN2UTVb