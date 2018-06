Vecpils sacīkstēs laurus plūc Darmakovičs, Tuskens un Neško

Atslēgvārdi autosports | vecpils | folkreiss

Karsta un spraiga! Tā var raksturot gaisotni, kas vakar valdīja Vecpils autotrasē. Tieši tur vairāki desmiti autosportistu no visas Latvijas saviem spēkiem mērojās Latvijas Automobiļu federācijas Folkreisa Vasaras kausa otrajā posmā, Krosa komisijas kausa septītajās sacīkstēs, kā arī biedrības „SK Vecpils” organizētajā B600 bagiju klases pirmajā braucienā.

Viskuplākais dalībnieku skaits, kā ierasts, bija vērojams folkreisā. Tur savu meistarību un ātrumu rādīja 39 braucēji, kuru vidū bija arī 4 mūspuses folkreisisti. Jāsaka gan, ka sīvās cīņas, svelmīgo laikapstākļu un dažādu tehnikas ķibeļu dēļ daži no sacensībām izstājās jau kvalifikācijas braucienos. Viens no viņiem – aizputnieks Andis Bucenieks. „Otrajā kvalifikācijā paspēju nobraukt 100 metrus un viss – gonka beidzās! No starta it kā aizgāju pirmais, taču jau tūlīt sajutu, ka kāds uzsit pa mana auto aizmuguri. Tai brīdī mazliet sagriezos, tomēr ātri mēģināju auto dabūt atpakaļ ierindā. Tas gan man neizdevās. Klāt bija pārējās mašīnas, kas mani turpināja griezt uz visām pusēm, līdz es apstājos. Kad sapratu, ka lielais bars garām, gribēju atsākt braukt. Nevarēju. Vēlāk atklājās, ka diferenciālis sasists, aizmugures tilts krīt nost un priekšas tilts arī, var teikt, ir pagalam. Mašīna – panīcināta,” piedzīvotajā dalījās aizputnieks. Lai arī kā būtu, pašas sacensības A. Bucenieks atzina par ļoti saistošām: „Šī ir mana piektā gonka, tāpēc esmu tāds kā iesācējs. Bet priecājos, ka varu te piedalīties. Cīņas ir tiešām interesantas, gūstu adrenalīnu.”

Pārējie mūspuses braucēji – durbenieks Reinis Lankups, grobiņnieks Andis Dreimanis un vecpilnieks Sandis Hūns – trasē pavadīja salīdzinoši ilgāku laiku, taču labāko sešiniekā, kas automātiski kvalificējās finālam, beigu beigās neiekļuva. Reinis un Sandis iespēju startēt finālā centās izcīnīt, braucot pusfinālos. Taču arī tur īpašu panākumu nebija.

Lai arī fināla braucienu un goda pjedestālu šajās folkreisa sacensībās neizdevās aizsniegt nevienam mūspuses folkreisistam, tomēr par pirmās vietas ieguvēju – rīdzinieku Aigaru Darmakoviču – viņi ļoti priecājās. Savu ikdienu A. Darmakovičs aizvada Rīgā, taču folkreisa sacensībās startē zem biedrības „SK Vecpils” nosaukuma. „Sajūtas ir neaprakstāmi labas! Tik daudzus gadus esmu uz to gājis, un nu beidzot sapnis ir piepildījies. Šo uzvaru pavisam noteikti veltu Vecpils autotrases saimniekam Kasparam Džeriņam. Tas darbs, ko viņš ir ieguldījis ne tikai trasē un biedrībā, bet arī katrā sportistā individuāli, ir nenovērtējams. Arī man Kaspars palīdzējis, kā vien var, tāpēc mana uzvara ir liels viņa nopelns,” atzina A. Darmakovičs. Jautāts, kas tieši šajās sacensībās bija viņa panākumu atslēga, vīrietis uzslavē savu auto: „Mana mašīna jau vairākās gonkās ir pierādījusi savu konkurētspējīgumu – tā ir jaudīga un, iespējams, pat kaut kādā mērā galvas tiesu pārāka par citām. Un man bija jāmācās saprast, kā tā uzvedas, lai spētu novest visu veiksmīgi līdz galam. Šai gonkā braucu diezgan prātīgi un centos nekļūdīties – izmantoju jaudu tur, kur tas tiešām vajadzīgs. Un man sanāca. Prieks par iznākumu ir milzīgs.” Otro vietu folkreisa sacensībās izcīnīja Sandris Vigulis no Ogres, bet trešo – Ivo Gabrāns no Siguldas.

Nebūt ne mazāk spraiga gaisotne valdīja Krosa komisijas kausa sacīkstēs, kurās startēja 13 autosportisti. Arī te piedzīvotas gan sadursmes, gan tehnikas problēmas. Taču pirmo vietu diezgan pārliecinoši ieguva priekulnieks Andris Tuskens, aiz sevis uz goda pjedestāla atstājot Arno Upenieku no Sabiles un rīdzinieku Andreju Freimani. „Sešdesmit gadu vecumā taču arī var kaut ko panākt! Pie tam – līdz šim tādus īstus zaudējumus nekur neesmu piedzīvojis. Man ir astoņu gadu pieredze amatieru autokrosā. Uz LAF sacensībām īpaši nemērķēju, jo nevaru to finansiāli atļauties. Taču šoreiz, tā kā krosa sacīkstes notika tepat netālu no Priekules, nevis otrā Latvijas galā, nolēmu piedalīties,” pastāstīja A. Tuskens. Uz jautājumu par konkurenci trasē, vīrietis atbildēja, ka tā neesot bijusi sīva: „Ja būtu vēl kādas kvatro mašīnas, noteikti nāktos pasvīst krietni vairāk. Kvatro ļoti labi izceļ startu, un tā ir viena no svarīgākajām niansēm, lai cīnītos par uzvaru.”

Jāpiebilst, ka Krosa komisijas kausa sacensībās piedalījās vēl divi mūspuses autosportisti – vecpilnieks Sandis Džeriņš un grobiņnieks Aivars Galbāliņš. Sandim tehnikas ķibeļu dēļ nācās samierināties ar desmito vietu, savukārt Aivars ieguva ceturto vietu.

Skaitliski vismazākā konkurence – 5 sportisti – bija vērojama „SK Vecpils” rīkotajā B600 bagiju klases braucienā. Uzvaras laurus te plūca Mikus Neško no Ogres, sudrabu ieguva Monta Beierbaha no Brocēniem un pjedestālu noslēdza Lauris Brikainis no Popes. Mūspuses braucējs, grobiņnieks Artis Grantiņš finišā iebrauca ceturtais.

Nākamās autosporta sacensības Vecpils autotrasē notiks 21. jūlijā un 11. augustā. Jūlijā paredzēts Latvijas autokrosa čempionāts, augustā – LAF Folkreisa Vasaras kausa un Krosa komisijas kausa posmi. Jāpiebilst, ka abas sacīkšu reizes papildinās B600 bagiju klases braucieni.