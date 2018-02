Atslēgvārdi autosports | vecpils | folkreiss

Ar ziemīgiem mīnusiem, sniega snigšanu un spraigu cīņu trasē.Tieši tā vakar Vecpilī aizvadīts Latvijas Automobiļu federācijas (LAF) folkreisa Ziemas kausa izcīņas piektais un noslēdzošais posms.Savus spēkus un meistarību šajās sacensībās rādīja kopumā 24 sportisti no visas Latvijas. Viņu vidū arī viens biedrības „Autosports Grobiņa” braucējs un četri biedrības „SK Vecpils” pārstāvji.

Sudrabs sacīkstēs un kopvētējumā

Augstāko sniegumu no mūspuses sportistiem Vecpils autotrasē uzrādīja „Autosports Grobiņa” folkreisists, vecpilnieks Andis Dreimanis. Visos četros kvalifikācijas braucienos finišējot pirmajā trijniekā, viņš sev automātiski izcīnīja vietu finālā. Gluži līdzīgi, vien ar nedaudz mazāku punktu skaitu, sešu „automātisko” finālistu vidū iekļuva „SK Vecpils” sportists, durbenieks Kristaps Kļava. Jāpiebilst gan, ka vēl seši sportisti fināla braucienam pievienojās, labi nostartējot pusfinālā. Un viens no viņiem bija arī „SK Vecpils” pārstāvis, durbenieks Reinis Lankups.

Galu galā Ziemas kausa izcīņas piektajā posmā Kristaps ieguva 10. vietu un 7 punktus, Reinis izcīnīja 6. vietu un 11 punktus, bet Andis finišēja otrais, savam kopvērtējuma rezultātam„pieplusojot” 17 punktus. Te, protams, svarīgi atzīmēt, ka arī iepriekšējās četras sacīkstes, kas norisinājās Garkalnes, Vecpils, Brenguļu un Pilskalnu autotrasē, A. Dreimanim bija salīdzinoši veiksmīgas – to kopvērtējumā viņš ierindojās godalgotajā trešajā vietā. Pjedestāla augstākos pakāpienus, balstoties uz četrās sacīkstēs savāktajiem punktiem, ieņēma Valkas sportists Māris Zālītis un Artis Biezais no Langstiņiem.

Lai arī kādam varbūt šķita, ka pēc Ziemas kausa pēdējā posma itin nekas šajā trijniekā nemainīsies, tomēr vakardienas sacensības kopvērtējumā ieviesa nelielas korekcijas. M. Zālītim izdevās saglabāt savu līderpozīciju, toties A. Biezais no otrās vietas noslīdēja uz trešo. „Vēl joprojām nespēju noticēt, ka Ziemas kausa kopvērtējumā esmu otrais. Bet šai sezonā man gāja patiešām labi. Arī par šodienas startu Vecpilī neko sliktu pateikt nevaru. Nobraucu ideāli. Pie tam uz pirmo vietu es nemaz nepretendēju – līdz tai vēl bišķi pietrūkst jaudas,” atzina A. Dreimanis. Jautāts par tālākajām gaitām autosportā, vecpilnieks neslēpa, ka dalību sacensībās tagad, iespējams, uz kādu laiku „iepauzēšot”: „Simtprocentīgi vēl nevaru to apgalvot, bet doma tāda man ir. Skatīšos, kā būs.” Viņš gan paskaidroja, ka tas nebūt nenozīmējot pilnīgu aiziešanu no šī vaļasprieka – Andis autosportā pavisam noteikti atgriezīšoties.

Cer saglabāt līdera pozīciju

Papildus folkreisam ziemas sezonu vakar Vecpilī noslēdza arī autokross. LAF Krosa komisijas kausa 5. posmā visiem 13 braucējiem gan treniņus, gan pirmās divas kvalifikācijas bija jāaizvada ar bezradžu riepām, taču atlikušajos braucienos ikviens varēja izvēlēties radžotas riepas.

Trasē kopā ar citiem sportistiem spēkojās arī divi mūspuses braucēji – „Autosports Grobiņa” pārstāvis, grobiņnieks Aivars Galbāliņš un „SK Vecpils” autokrosists, vecpilnieks Sandis Džeriņš. Aivaram sacensības noslēdzās ar kāpšanu uz pjedestāla zemāko pakāpienu, turpretī Sandim neveiksmīgi nobrauktā fināla dēļ nācās samierināties ar 9. vietu. „Šodien gāja slikti. Fināla brauciena startā mani diezgan izstūma un izbakstīja, kā rezultātā es no pirmās rindas atkritu uz aizmuguri. Tālāk jau – cik tā mašīna gāja, tik arī braucu. Piemēram, pēdējos apļos mans auto pat uzvārījās. Tomēr ceru, ka dzinējam viss būs kārtībā,” pastāstīja vecpilnieks. Ziemas sezonu kopumā gan Sandis vērtējot kā labi nobrauktu: „Ņemot vērā to, ka mans auto nav īsti piemērots krosam, izdarīju visu, ko varēju. Arī tehniskā ziņā gāja noturīgi, jo nekas daudz nebija jāskrūvē.” Puisis atklāja, ka vasaras sezonā viņš braukšot jau ar citu auto, kas pašlaik esot tapšanas stadijā.

Pretēji folkreisa Ziemas kausa izcīņai Krosa komisijas kausa seriāls vēl pilnībā nenoslēdzās – vakar tas aizvēra durvis uz ziemu, bet jau vasaras sezonā tradicionāli turpināsies. Tieši šī iemesla dēļ kopvērtējuma rezultāti šobrīd ir diezgan provizoriski.

„Ziemas sezonu nobraucu labi. Protams, dažas nianses ir jāpamaina braukšanas stilā, bet es joprojām mācos. Ziemas apstākļos nav liela pieredze, taču ar katru gonku man iet arvien labāk. Esmu apmierināts. Kopvērtējumā man ir pirmā vieta, un ceru šo pozīciju tieši tādu saglabāt arī turpmāk. Pavisam noteikti startēšu vasarā,”pastāstīja A. Galbāliņš. Uz jautājumu, ar kādām sajūtām viņš noslēdzis vakardienas sacensības, grobiņnieks atbildēja: „Jūtos ļoti labi. Vecpils trase ir ātra, bet ar tādām niansītēm, kuras ir jāprot izbraukt. Patīkami, ka var startēt arī ar „naglām”. Pie tam – ir sniegs un aukstums. Viss, kas īstai ziemas gonkai pienākas. Esmu priecīgs.”