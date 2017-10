Atslēgvārdi kā pieci pirksti | komposts | bioloģiski noārdāmie atkritumi | atkritumu šķirošana | varam | liepājas ras | nīca

Raidījumā šoreiz par bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi - kāda tā Latvijā ir šobrīd un kādu to valdība redz nākotnē. Paskatīsimies, no kā kompostu veido Nīcas novada pašvaldība un no kā daiļdārza "Eldorado" īpašnieki. Vēl uzklausīsim Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas viedokli par mūsu valsts spēju izpildīt ES prasības bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanā.