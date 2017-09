Atslēgvārdi kad motori rūc

Pārliecinoši sevi piesaka rudens. Ne vien ar to, ka skolās atgriezušies bērni, bet arī ar pirmajām košajām kļavu lapām, dzestrajiem rītiem un daudz agrāk tumstošajiem vakariem. Tādēļ šoreiz raidījumā par to, cik veiksmīgi no satiksmes drošības viedokļa sākās jaunais mācību gads, kā arī par to, kā par jauno satiksmes dalībnieku drošību rūpējas CSDD. Lūkosim, cik sagatavotam jābūt topošajam vadītājam, lai viņš izstūrētu ielās. Vēl šoreiz par to, kādus secinājumus varam izdarīt pēc Tehniskās apskates nakts pasākumiem, kā arī par grozījumiem satiksmes noteikumos un jaunajiem fotoradariem. Un, protams, būs jauns konkurss skatītājiem!