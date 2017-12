Atslēgvārdi kad motori rūc

Novembris ir viens no gada vistumšākajiem mēnešiem, līdz ar ko atstarotāji mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem ir jo īpaši būtiski. Tie var kļūt pat par dzīvības glābējiem. Vēl šoreiz par to, kādiem ar drošību saistītiem atribūtiem jābūt ikvienā transportlīdzeklī, un kāpēc jau no mazotnes bērniem jāmāca, kā rīkoties, ja auto iekļuvis nevadījumā vai pat aizdedzies. Un vēl par nerakstītajiem likumiem, kas būtiski ir pašiem autobraucējiem. Un, protams, būs jauns konkurss skatītājiem!