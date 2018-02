Atslēgvārdi kad motori rūc

Šoreiz lūkosim, kādas un cik vērienīgas izmaiņas nākotnē būs teritorijā pie CSDD Liepājas nodaļas un kur vēl Liepājā tiks izbūvētas elektrouzlādes vietas. Skaidrosim, kāpēc fotoradari kontrolē arī to, vai spēkratiem, kuri piedalās satiksmē, ir OCTA un TA. Vēl šoreiz par to, kā izvairīties no sadursmes ar tramvaju; ar cik plikām riepām laižamies ziemas ceļos un vai 1.marts būs piemērotākais, lai no ziemas riepām pārietu uz vasaras. Un, protams, būs jauns konkurss skatītājiem!