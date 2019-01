Atslēgvārdi kad motori rūc

Laiks steidz neiedomājami ātri - atkal jau gads aizritējis un klāt šā gada pēdējais raidījums. Tajā lūkosim, kā veicies ar stacionāro radaru uzstādīšanu un kādu jaunu akciju satiksmes drošības uzlabošanai sācis CSDD. Skaidrosim, kā jābrauc pēc Lielās ielas un Tramvaja tilta atvēršanas. Vēl šoreiz par to, kā neapzinīgos braucējus gadu mijā pieskatīs policija un par to, kā neveicās Ziemassvētku vecītim, mēģinot legalizēt savu transportlīdzekli, lai ar to brauktu arī pa zemes ceļiem. Un, protams, būs jauns konkurss skatītājiem!