Atslēgvārdi kad motori rūc

Šoreiz raidījumā par to, ka šovasar Liepājā strādā apvienotās Valsts un Pašvaldības policijas velopatruļas. Lūkosim, cik apzinīgi satiksmes dalībnieki ievēro noteikumus. Vēl šoreiz par to, kā mūspuses mazajiem riteņbraucējiem veicās Jauno satiksmes dalībnieku foruma atlasē. Kā arī par to, kādos gadījumos turpmāk šoferīšiem vairs līdzi nebūs jāņem vadītāja apliecība un transportlīdzekļa tehniskā pase. Un, protams, būs jauns konkurss skatītājiem!