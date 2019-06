Atslēgvārdi kad motori rūc

Šoreiz tiekamies nedēļu agrāk, nekā ierasts. Raidījumā stāstīsim par to, kā mūspuses jaunajiem riteņbraucējiem veicās Jauno satiksmes dalībnieku foruma Latvijas kārtā un kuri būs tie, kas pārstāvēs Latviju Eiropas finālā. Lūkosim, cik un kādi mūspusē neierasti satiksmes organizācijas jaunumi ieviesti Grobiņā. Vēl šoreiz par to, kā policija strādās Vasaras saulgriežos, pieskatot neapzinīgos braucējus. Un arī par to, ka Liepājā ir iecere atjaunot tā saucamo dzīvo auto tirgu. Un, protams, būs jauns konkurss skatītājiem!