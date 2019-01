Raidījums “Novadi saprot”

Atslēgvārdi novadi saprot | informācija | viltus ziņas

Mūsdienās informācijas plūsmā, ar kuru saskaramies, līdzās patiesām, objektīvām ziņām atrodama arī par patiesību nomaskēta melīga informācija, kas tiek veidota cilvēku domu ietekmēšanai kāda biznesa vai politiskajās interesēs, reizēm arī apdraudot sabiedrības drošību. Vai protam atšķirt viltus ziņas no īstajām un kā iespējams ierobežot to izplatību – par to raidījumā “Novadi saprot”.