Atslēgvārdi strādājam liepājā | liepājas enerģija | ēnu diena | liepājas ras | notekūdeņi

Viņi visi strādā Liepājā – cenšas aizsargāt pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas no to ieskalošanas jūrā. Jauniešiem sniedz ieskatu SIA “Liepājas enerģija” darbībā, piedaloties Ēnu dienā. Uzņēmums SIA “Liepājas RAS” rūpējas par to, lai vidē nonāk tīri notekūdeņi, kas radušies atkritumu kalnā.