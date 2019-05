30 gadi aiz širmja

Atslēgvārdi liepājas leļļu teātris | jubileja | aktieri

Liepājas Leļļu teātris nupat nosvinējis savu 30 gadu jubileju, sauktu "Trīsdesmit pirmais pavasaris". Skaistu un dziļdomīgu novēlējumu teātra kolektīvam svētkos pateica kolēģis, režisors Valdis Pavlovskis – lai pienāk tā diena, kad Liepājā var nospēlēt "Sniegbaltīti un septiņus rūķīšus", neaizmirstot vēl princi, katram aktierim vadot tikai vienu lelli.

Šobrīd Liepājas Leļļu teātrī strādā seši aktieri, no kuriem divi ir ārštatā. Teātra kolektīvs svētku reizē nepievērsās kadru un līdzekļu trūkumam, bet kopā ar ciemiņiem priecājās par jaunāko iestudējumu "Kā ruksītim gāja" (režisore Dace Skadiņa), klausījās Maijas Kalniņas, Zandas Štrausas un Normunda Kalniņa koncertu. Jubilejā tika izcelts un novērtēts katrs teātra komandas loceklis, neatkarīgi no tā, vai tas saņem skatītāju aplausus vai arī svarīgais darbs ikdienā norit aizkulisēs un par to neviens pat nenojauš. Svētku sarīkojumu vadīja M. Kalniņa, kas pati vairākus gadus strādājusi Liepājas Leļļu teātrī. Šo mākslas iestādi viņa salīdzināja ar ziedu pļavu, un katrs teātra darbinieks svētkos varēja uzzināt, par kādu ziedu vai koku viņu uzskata kolēģi. Dāvanā visi saņēma podu ar tajā iedēstītu sēkliņu, kas pašam jākopj un jāizaudzē.

"Tāda pasaule aiz širmja ir jau trīsdesmit gadus," teica M. Kalniņa pēc izrādes par ruksīti, kad leļļu, dekorāciju un citu brīnumu pilnā aina tika demontēta, dodot vietu svētku turpinājumam. No šiem trīsdesmit 28 gadus Liepājas Leļļu teātri vadījis Rihards Belte, kurš nebija klāt svētku svinībās. "Vēl ilgi cilvēki, dzirdot Liepājas Leļļu teātra vārdu, domās Belti un otrādi – pieminot viņa vārdu, uzreiz domās par leļļu teātri," norādīja M. Kalniņa. Trešais pavasaris teātra vadībā ir Leldei Vīksnei. "Liepājas Leļļu teātris – tā ir uzdrīkstēšanās vispār būt ārpus Rīgas. Cepuri nost pilsētai par to, ka savulaik nodibināja un ka mēs joprojām esam," "Kurzemes Vārdam" teica teātra direktore. Viņasprāt, kultūrai nekad nav viegli un teātris ir ļoti dārgs mākslas veids. "Mēs nesūdzamies. Pie dzīvības uztur skatītāju mīlestība. Īpaši man patīk, kad nāk bērnudārza grupiņas dzeltenās vestītēs, visas čalas koridorā. Ir prieks un gandarījums par to, ka mēs esam un ka esam vajadzīgi," atzina L. Vīksne. Šis darbs esot arī liela atbildība, jo tik mazi bērniņi parasti nekur citur vēl neiet, kā tikai uz Leļļu teātri. "Tā ir pirmā saskare ar teātri," uzsvēra direktore.

Liepājas Leļļu teātri jubilejā sveica Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis. "Tā ir liepājnieku privilēģija, ka mums ir šāds teātris. Ar šīm izrādēm ir izaugušas jau vairākas paaudzes, tās dod iespēju mazajiem skatītājiem fantazēt un domāt," viņš teica. Sveicēju pulkā bija Liepājas Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens, Liepājas centrālā bibliotēka, Bērnu un jauniešu teātra studija un citi. "Ziedu pļavai varētu būt skaista nākotne ar vienu nosacījumu – ja visas puķes skatīsies uz sauli," teica D. Skadiņa, "jo tad ēnas paliek aizmugurē."

Liepājas Leļļu teātra aktrise Vija Mežale atnākusi šeit strādāt, kad teātrim bija desmit gadu jubileja, ik pa laikam šeit ielekusi, jo audzinājusi savus bērnus, bet nu atgriezusies uz 30 gadu jubileju. "Patīk radošums, šeit nav rutīnas darba. Vienu un to pašu izrādi varam spēlēt kaut divdesmito reizi, ikreiz ir citādi. Tu saņem pretī no skatītājiem emocijas, līdzpārdzīvojumus, kas uzlādē. Ir prieks darīt savu darbiņu," stāstīja aktrise. Skatītāji arī sagādājot pārsteigumus, piemēram, pēkšņi neviens nesmejas tai vietā, kurā vienmēr visi smējās. "Katra izrāde atkal ir jauns brīnums, kad lelles sāk atdzīvoties."