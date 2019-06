Ar Čehova “Ķiršu dārzu” noslēdz Liepājas teātra sezonu

Atslēgvārdi liepājas teātris | sezonas noslēgums | ķiršu dārzs | pirmizrāde

Liepājas teātrī režisores Ditas Lūriņas vadībā tapis pēdējais šīs sezonas jauniestudējums – Antona Čehova luga "Ķiršu dārzs". Kā pati režisore atzīst, šī ir viena no tām autora lugām, kuru vismaz pēc nosaukuma atpazīst lielākā daļa skatītāju, līdz ar to arī par tās tēliem iztēle jau ir izveidojusi savu personisko mītu, tomēr šajā izrādē Čehova darbu cienītāji pamanīs varoņus arī no citiem viņa daiļdarbiem.