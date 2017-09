Ar plašu Čehijas delegāciju atklāj izstādi

Atslēgvārdi lielais dzintars | izstāde | Johans Brēms

Nedēļas nogalē koncertzālē "Lielais dzintars" atklāta Liepājā dzimušā Čehijas scenogrāfa Johana Brēma neparastajai personībai un viņa daiļradei veltīta izstāde, kas atver jaunu Latvijas kultūras lappusi. Nozīmīgajā notikumā piedalījās arī Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde un plaša Čehijas Republikas delegācija.

Izstāde "Johans Brēms (1907–1995): scenogrāfs, arhitekts, gleznotājs" iepazīstina ar Johana Brēma nozīmīgiem dzīves faktiem un viņa radošajiem darbiem, neparastiem scenogrāfiskiem risinājumiem, tajā viņš atainots kā sarežģīta mākslas personība, kurai bijusi nozīmīga loma vairāku Viduseiropas un Austrumeiropas valstu teātru darbībā.

Par J. Brēmu Latvijā līdz šim bijis zināms ļoti maz. Lai gan viņš pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā vēlējās sarīkot izstādi Latvijā, diemžēl iecere neīstenojās. Tā piepildījusies tikai tagad, un Liepājā atklātā izstāde ir nozīmīgs notikums Latvijas un arī Čehijas kultūrā. Tāpēc to ar savu klātbūtni pagodināja plaša Čehijas Republikas delegācija: Čehijas Republikas parlamenta Senāta priekšsēdētāja vietnieks Jiržījs Šeštāks, Čehijas Republikas vēstnieks Latvijā Miroslavs Koseks, Johana Brēma audžudēls Mihals Tūma ar kundzi, Čehijas Nacionālā muzeja direktors Mihals Lukešs, Dienvidčehijas teātra Čehu Budejovicē direktors Lukāšs Prūdeks un citi.

"Šis stāsts sākās pirms pusotra gada, kad es vēstnieka kungam Miroslavam Kosekam piedāvāju Johana Brēma vārdu darīt zināmu Latvijas Republikai, jo tā ir bijusi unikāla personība," savā uzrunā par izstādes aizsākumiem pastāstīja J. Šestāks, kurš savulaik bijis Dienvidčehijas teātra direktors un desmit gadus strādājis kopā ar J. Brēmu. Savukārt D. Melbārde uzsvēra: "Šis pasākums ir pierādījums tam, ka Latvijas personību vēsture ir neizsmeļama."

Liepājas pašvaldības ārējo sakaru koordinatore Nataļja Vecvagare pastāstīja, ka Čehijas delegācija ieradās jau piektdienas vakarā, kad neformālā vidē tikās ar Liepājas domes priekšsēdētāju Uldi Sesku, bet sestdien devās ekskursijā pa Liepāju. Sekoja oficiāla tikšanās ar Latvijas kultūras ministri Daci Melbārdi, viņas vietnieku Eināru Cilinski un Liepājas domes priekšsēdētāja vietniekiem Gunāru Ansiņu, Ati Deksni un Ģirtu Kronbergu. Vēlāk visi piedalījās izstādes "Johans Brēms (1907–1995): scenogrāfs, arhitekts, gleznotājs" atklāšanā. Bet vakarā noklausījās Liepājas Simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncertu.

Izstādes atklāšanā un lektorijā, kurā klausītāji vairākos priekšlasījumos uzzināja par Johana Brēma mākslinieciskajām idejām un viņa dzīves nogriežņiem, piedalījās arī atsevišķa delegācija no Čehijas, gan saistīta ar Nacionālo muzeju, gan Johana Brēma personību. Tāpat ieradās grupa no Rīgas, no Latvijas–Čehijas biedrības.

Izstāde "Johans Brēms (1907–1995): scenogrāfs, arhitekts, gleznotājs" apskatāma koncertzāles "Lielais dzintars" 6. stāvā līdz 31. oktobrim. Vēlāk to paredzēts atvērt arī Eduarda Smiļģa Teātra muzejā Rīgā.