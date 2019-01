Armijas svinības ievada Liepājā

Atslēgvārdi latvijas armija | raimonds bergmanis | nbs | jubileja

Vakar Liepājā notika Latvijas Neatkarības kara un Latvijas armijas 100. gadadienai veltīts atklāšanas pasākums, kurā ikviens interesents varēja apskatīt Nacionālo bruņoto spēku tehniku un ekipējumu, kāpt uz trim Latvijas Jūras spēku kuģiem un iejusties kareivja profesijā. Mūsu pilsētu apmeklēja arī aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, kurš atzina, ka tieši Liepājā uz kuģa "Saratov" 1919. gadā Pagaidu valdība pieņēma izšķirošus lēmumus – neatdod Latviju ne pār kādu cenu.

Jau no pulksten 11 Promenādes ostas piestātnē liepājniekiem un pilsētas viesiem bija skatāma Latvijas un sabiedroto spēku militārās tehnikas un ekipējuma izstāde. Tāpat apskatei bija pieejams Latvijas Jūras spēku štāba un apgādes kuģis "Virsaitis", mīnu kuģis "Rūsiņš", kā arī patruļkuģis "Skrunda". Drēgnais un lietainais laiks, iespējams, arī bija galvenais iemesls, kāpēc šādu visai iespaidīgu militāro pasākumu apmeklēja salīdzinoši neliels interesentu skaits. Tiesa, bija ieradušies skolu bērni ne tikai no tuvākās apkaimes, bet arī no Dobeles novada Penkules pamatskolas.

Apmeklētājiem bija iespēja apskatīt Latvijas armijas militāro tehniku, taču, kā stāsta dižkareivis Rihards Čapkovskis, lielākā interese, īpaši jau no bērnu puses, ir par M109 sērijas pašgājēju haubicu ar lielo stobru, kuru interesenti varēja apskatīt arī no iekšpuses. "Pats armijā dienēju četrus gadus un Austrijā esmu apguvis nepieciešamās iemaņas, lai vadītu šo spēkratu," izteicās R. Čapkovskis. Bruņutehniku, ieročus un ekipējumu piedāvāja apskatīt arī Latvijas armijas sabiedrotie – Liepājā bija ieradušies Spānijas, Itālijas un Polijas karavīri.

