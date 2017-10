Bergmanis: ''Armijas poligons Jūrmalciemā apkārtējo vidi ietekmēs mazāk nekā Šķēdē''

Atslēgvārdi poligons | jūrmalciems | nacionālie bruņotie spēki

Saistībā ar plašajiem Latvijas Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāniem, Nīcas novada Jūrmalciemā plānots veidot pretgaisa aizsardzības apmācību poligonu. Šis lēmums šajā apkārtnē dzīvojošo iedzīvotāju vidū izraisījis sašutuma vētru – ir pārmetumi par iespējamajiem trokšņiem apmācību laikā, kā arī par to, ka daļa no poligona atradīsies Papes dabas parka teritorijā. Aizsardzības ministrs norāda, ka mācības norisināsies tikai vienu mēnesi gadā un to laikā tiks ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.