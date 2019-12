Atslēgvārdi sabiedriskais transports | 912.autobuss | grobiņa

Jau kādu laiku Grobiņas iedzīvotāji ir neziņā par to, kādas izmaiņas 1.janvāris atnesīs sabiedriskā transporta kustībā uz Liepāju un izmaksās. Lai pieņemtu galējo lēmumu un ieviestu skaidrību, pie viena galda pulcējās Grobiņas novada domes, AS "Liepājas Autobusu parks" un Autotransporta direkcijas (ATD) pārstāvji. Pagaidām par tarifiem ir tikai mutiska vienošanās un neskaidrību vēl daudz.

Lielākās diskusijas izraisīja jautājums par biļešu cenu un iegādes vietu. Šobrīd tiek izstrādātas biļešu cenas, tās būs atbilstošas reģionālo maršrutu tarifam. Biļeti braucienam turpmāk varēs iegādāties pie autobusa vadītāja, norēķinoties skaidrā naudā vai ar bankas karti. Plānots ieviest arī abonementa biļetes.

"Visticamāk, pilna brauciena cena būs nedaudz lielāka nekā līdz šim pilsētas satiksmē, jo mums ir vienots tarifs visā Latvijā," saka ATD valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

"Pārvadātājam esam lūguši nodrošināt abonementa biļetes, lai cilvēki, kas ikdienā izmanto sabiedrisko transportu, varētu braukt lētāk. Šobrīd reģionālajā tīklā darbojas abonementu biļetes, ar kurām no pamattarifa iespējams dabūt atlaidi līdz 20%."

"Biļešu cena svārstīsies no 80 līdz 90 centiem. Nākamais solis, par ko būtu jādomā, ir apvienotā Liepājas–Grobiņas biļete, jo, būsim godīgi, iegādāties divas biļetes ir liels sadārdzinājums tiem, kuriem jābrauc kā Grobiņā, tā Liepājā," paskaidro AS "Liepājas Autobusu parks" Pasažieru pārvadājumu daļas vadītāja Ildze Kržanoviča.

Uzņēmumā pieejamā informācija liecina, ka aptuveni 80–90% pasažieru izmanto mēnešbiļetes. Braucot maršrutos Liepāja–Grobiņa, Liepāja–Dubeņi un Liepāja–Cimdenieki–Grobiņa, iedzīvotāji varēs saņemt valsts noteiktos atvieglojumus.

Papīra formāta abonementa biļešu tirdzniecība pagaidām notiks tikai Liepājas Autobusu parkā, tomēr, ņemot vērā, ka neviens no Grobiņas autobusiem līdz Liepājas autoostai neiet, šis jautājums laika gaitā būs jārisina.

Plānots, ka nākotnē šīs biļetes varēs iegādāties arī "Siena tirgus" tuvumā, jo tā ir gala pietura visiem reisiem. Grobiņas novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols min iespēju izvietot biļešu kasi arī SIA "Grobiņas namserviss" telpās Grobiņā.

Parastās viena brauciena biļetes varēs iegādāties pie šofera. Tomēr atbildīgās instances satrauc tas, cik ilgu laiku šoferim aizņems biļešu pārdošana.

"Šoferim būs jādarbojas ar 14 opcijām, turklāt mums jāsaprot, ka pasažieri rindās nesastāsies pa attiecīgajām kategorijām, viņi būs sajaukušies un opcijas vajadzēs visu laiku pārslēgt. Braukšanas kartes ir ar dažādām atlaidēm, visiem jāpaprasa dokumenti, jāpārbauda. Ir jārēķinās ar to, ka šoferis grafikā iekļauties nespēs. Manuprāt, tā ir viena no lielākajām problēmām. Jautājums – vai grobiņnieki būs ar mieru ceļā uz Liepāju pavadīt nevis ierastās 30 minūtes, bet aptuveni 50?" situāciju iezīmē I. Kržanoviča.

AS "Liepājas Autobusu parks" izpilddirektors Māris Ārbergs pieļauj domu, ka nākotnē braukšanas grafiks varētu tikt mainīts. Tāpat tiks apsvērta iespēja šoferim nodrošināt kādu palīgu, konduktoru, kurš darbotos ar biļešu pārdošanu autobusā, tādējādi ļaujot ietaupīt ceļā pavadīto laiku.

Kā iepriekš rakstījām, no 1.janvāra pasažieru pārvadājumus no Liepājas uz Grobiņu vairs neorganizēs Liepājas sabiedriskā transporta aģentūra. Pakalpojumu organizēs ATD, bet pārvadātājs paliks tas pats – AS "Liepājas Autobusu parks".

UZZIŅAI

Iespējamie braukšanas tarifi Grobiņas maršrutos

Viena brauciena biļetes cena – 0,90 eiro;

20 braucienu biļetes cena – 15,30 eiro;

40 braucienu biļetes cena – 28,80 eiro;

kalendārā mēneša biļete darba dienām – 30,24 eiro;

kalendārā mēneša biļete visām dienām – 36 eiro.