Tuvākajā laikā katru gadu no Latvijas dažādu iemeslu dēļ izbrauks aptuveni 10 – 15 tūkstoši iedzīvotāju – to prognozē demogrāfs Ilmārs Mežs. Viņš norāda, ka sekas problēmai varēs pamanīt tikai pēc ilgāka laika un tāpēc situācija esot jārisina jau šodien. Šobrīd ar emigrāciju valsts, pašvaldības un uzņēmumi cenšas cīnīties, gan piesaistot ārvalstu darba spēku, gan aicinot atgriezties no Latvijas aizbraukušos iedzīvotājus.