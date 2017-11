Diskutē, vai atstāt Liepājas internātskolu

Atslēgvārdi internātskola | liepājas inter | liepājas internātpamatskola

Saeima atbalstījusi likuma grozījumus, kas paredz vēl nākamajā gadā daļēji finansēt internātskolu uzturēšanu. Savukārt no 2018. gada 1. janvāra jaunas šāda tipa skolas būs aizliegts dibināt. Šobrīd gan īsti nav skaidrs, kur internātskolu slēgšanas gadījumā to audzēkņi varēs turpināt mācības – viens no variantiem pie skolām izveidot dienesta viesnīcu. Par Liepājas internātskolas turpmāko likteni šobrīd tiek diskutēts, jo mazā skolēnu skaita dēļ neatmaksājas tās uzturēšanas izmaksas.