Durbē applūst ceļi un māju pagrabi

Atslēgvārdi durbe | plūdi | nokrišņi | ūdenstilpes

Pēdējo trīs dienu laikā Kurzemē nolijuši 10 - 40 litri nokrišņu uz kvadrātmetru, kas vietām pārsniedz pat pusi mēneša normas. Tas vairākās ūdenstilpēs strauji pacēla ūdens līmeni un tādējādi arī appludināja plašas teritorijas. Viena no nopietnākajām situācijām ir Durbes novadā, kur, upēm izejot no to gultnēm, appludināti lauki, ceļi un pat māju pagrabi.