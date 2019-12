Atslēgvārdi lauvas sirds | dzīvnieku patversme | dzīvnieki | adopcija | ziemassvētki

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Liepājas dzīvnieku patversme “Lauvas sirds” nereti saņem zvanus no iedzīvotājiem, kuri saviem bērniem vai vecvecākiem vēlas uzdāvināt kādu kaķēnu vai kucēnu. Tomēr patversmes vadība pirmssvētku laikā dzīvnieku adopciju neatbalsta, jo bijuši gadījumi, kad cilvēks šādu dāvanu nemaz nevēlas un atgriež to patversmē vai, vēl ļaunāk, dzīvnieks nonāk uz ielas. Ārpus svētku laika šogad no “Lauvas sirds” adoptēti 47 suņi un 112 kaķi, tāpat vairākos gadījumos veiksmīgi izdevies atgriezt saimniekiem no mājām pazudušu mīluli.