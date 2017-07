Esperanto novērš valodas barjeras

Atslēgvārdi liepājas raiņa 6.vidusskola | esperanto dienas

Šonedēļ Liepājā norisinās 53. Baltijas Esperanto dienas, kurās piedalās aptuveni 200 dalībnieki no 19 pasaules valstīm. Daļai no tiem Esperanto valoda noder ceļojot, jo tā mūsdienās kļuvusi starptautiska. Savukārt pasniedzējs no ASV uzskata, ka šī valoda arvien attīstās, pateicoties jauniešu ieinteresētībai.