Izsludina "KVV Liepājas metalurgs" mantas izsoli

Piektdien AS “KVV Liepājas metalurgs” maksātnespējas procesa administrators izsludināja pirmās sešas uzņēmuma mantas izsoles, kas sāksies jau 26. februārī un tiks slēgtas 28. martā. Jau stāstījām, ka, neatrodot “Liepājas metalurgam” reālu investoru, tika pieņemts lēmums to pārdot pa daļām. Ministru prezidents Māris Kučinskis iepriekš izteicies, ka šādi valsts varētu atgūt 20 miljonus eiro - aptuveni trešdaļu no savulaik ražotnē ieguldītās naudas summas.