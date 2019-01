Izstādē apskatāms aiz dēļu sienas atrasts Jaņa Rozentāla pašportrets

Atslēgvārdi janis rozentals | izstāde | liepājas muzejs | māksla

No 17. janvāra Liepājas muzejā būs apskatāma izcilā latviešu mākslinieka Jaņa Rozentāla gleznu izstāde “Janis Rozentāls. No Kurzemes kolekcijas”, kurā izstādīti līdz šim mazāk publiski eksponēti gleznotāja darbi ne tikai no Liepājas, bet arī Tukuma, Jelgavas, Saldus un Kuldīgas muzeja krājumiem.