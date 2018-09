Atslēgvārdi Jānis Vilnītis | liepājas papīrs | politika | akcionāru sapulce

AS "Liepājas papīrs", kas nupat nosvinējusi savu 120 gadu jubileju, turpmāk vadīs līdzšinējais finanšu direktors Normunds Jansons. Ilggadējais uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis nolēmis darbu akciju sabiedrībā atstāt, lai aktīvāk pievērstos politikai.

Šāds J. Vilnīša solis skaidrojams ar nākammēnes solīto Liepājas domes vadības rotāciju. Jautāts, vai aiziet no uzņēmuma vadības nav pārsteidzīgs solis, J. Vilnītis min kādu interviju, kurā viņam uzdots jautājums: uz cik krēsliem viņš sēž? "Tas man lika apdomāt to, ka, ja tu kaut ko dari, tad jāizšķiras un jāpaliek pie viena. Un, ja reiz mērķis ir politika, tad pie tās arī jāpaliek," norādīja J. Vilnītis, paužot cerību, ka "vīru noruna" par pilsētas mēra rotāciju paliks spēkā.

Aktīvāk darboties politikā viņam esot gan izaicinājums, gan "lielā izšķiršanās".

Vakar notika ārkārtas AS "Liepājas papīrs" akcionāru sapulce. Akcionāri balsoja par izmaiņām akciju sabiedrības statūtos, no kuriem svītrots vārds "prezidents", proti, turpmāk uzņēmuma vadītājs būs valdes priekšsēdētājs, kuram divu vietnieku vietā būs tikai viens. Tāpat mainītas uzņēmuma padomes pilnvaras un ievēlēta jauna padome. Padomi atstāja Zane Vilnīte, kura turpmāk darbosies valdē, un Agris Šulcs, kurš strādājot kādā kompānijā Rīgā un vairs nespējot esošos pienākumus apvienot ar "Liepājas papīra" padomes priekšsēdētāja amatu. Viņu vietā ievēlēta "Liepājas papīra" ilggadējā galvenā grāmatvede Anna Bruže (viņa būs arī padomes priekšsēdētāja) un uzņēmuma sagādes daļas vadītāja Aija Hovecka. Padomē tāpat kā līdz šim strādās arī Imants Vismins.

Izmaiņas stāsies spēkā, kad tās būs reģistrētas Komercreģistrā. "Es ar 1. oktobrī vairs nestrādāju "Liepājas papīrā"," atzīmēja J. Vilnītis, kurš ir lielākais kompānijas akcionārs.

Uzņēmumā viņš sāka strādāt 1995. gadā, četrus gadus vēlāk viņu ievēlēja par "Liepājas papīra" viceprezidentu, bet 2004. gadā – par valdes priekšsēdētāju un prezidentu.

"Ir izaudzēta jauna un spēcīga komanda, kas var uzņēmuma operatīvo darbu veikt bez manis," vērtē J. Vilnītis.

Šodien "Liepājas papīrs" esot viens no labākajiem poligrāfijas uzņēmumiem Eiropā, tā produkcijas eksporta apjoms pārsniedz 40%, Liepājā ražotās etiķetes eksportē uz daudzās valstīm, tai skaitā uz Jamaiku un Meksiku, proti, tās rotā gan ruma, gan tekilas pudeles. Viens no uzņēmuma mērķiem ir atgriezties pie 2014. gada rekorda, kad eksportēti 60% no visas produkcijas.

N. Jansons darba gaitas "Liepājas papīrā" sācis 2002. gadā, vēl studējot Latvijas Universitātē. Tur viņš ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā, bet biznesa augstskolā "Turība" – maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Pāris gadu viņš bija "Liepājas papīra" finansists, 2004. gadā iecelts par uzņēmuma galveno ekonomistu, bet kopš 2008. gada – uzņēmuma valdes loceklis un finanšu direktors.