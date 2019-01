Jaunais auto ekspluatācijas nodoklis sabiedrībā izraisa neizpratni 

Atslēgvārdi nodoklis | auto eksplutācijas nodoklis

Lai nākotnē ieviestu videi draudzīgākus automobiļus, Satiksmes ministrija ar šo gadu noteikusi izmaiņas auto ekspluatācijas nodokļa aprēķināšanā, vadoties pēc to oglekļa dioksīda izmešu daudzuma. Lai gan sabiedrība ir informēta par to, ka izmaiņas būs, tomēr šodien TV Kurzemes aptaujātie autovadītāji pauda izbrīnu, ka jaunais noteikums attiecas uz transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti sākot no 2009. gadu.