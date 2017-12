Jūrkalnē durvis ver Vētru muzejs

Atslēgvārdi jūrkalne | vētru muzejs

Dinozaura zobs, modernas saulesbrilles, skaņu plate ar PSRS vadoņa Brežņeva runu – tie ir tikai daži no priekšmetiem, ko ūdenslīdēji izcēluši no Baltijas jūrā nogrimušu kuģu vrakiem. No šodienas tie ikienam interesentam apskatāmi Jūrkalnē izveidotajā Vētru muzejā – Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijā.