Karostā un Tosmarē uzsāks ēku renovāciju

Tuvākajā nākotnē Liepājas mikrorajonos, Tosmarē un Karostā, plānots uzsākt daudzdzīvokļu ēku renovācijas darbus. Līdz šim dažādu iemeslu dēļ uzņēmumam SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” to veikšanai no komercbankām nebija izdevies piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus. Viens no iemesliem – parādi par komunālajiem maksājumiem. Vērienīgāko renovāciju piedzīvos māja Atmodas bulvārī 8, kur tiks ierīkoti radiatori ar gaisa pieplūdi dzīvokļos.