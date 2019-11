Atslēgvārdi karostas cietums | spoku mednieki

Šonedēļ Liepājā ieradusies spoku mednieku komanda no Zviedrijas, lai kopā ar starptautisku kompānija “ITV Studios Sweden” veidotu raidījumu par Karostas cietuma rēgiem. To, ka Karostas cietums ir viena no spoku apsēstākajām ēkām pasaulē, pirms 10 gadiem jau

atzina spoku mednieki no ASV, un arī cietumā strādājošie stāsta, ka regulāri saskaras ar dažādām neizskaidrojamām parādībām.