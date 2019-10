Kažokzvēru audzētājs "Grobiņa" piesaka maksātnespēju

Atslēgvārdi kažokzvēru audzētava | grobiņa | maksātnespēja | maksātnespējas pieteikums

Kažokzvēru audzētājs AS “Grobiņa” iesniegusi Kurzemes rajona tiesā maksātnespējas pieteikumu, par kuru gala lēmums tiks pieņemts jau šo ceturtdien. Pēc ziņu aģentūras “Leta” sniegtās informācijas, neskatoties uz to, ka 2019.gada pirmajā pusē uzņēmuma apgrozījums ir bijis par 71% lielāks nekā pērn, tomēr zaudējumi pieauga par vairāk nekā 60%. Vietējai pašvaldībai AS “Grobiņa” ir parādā apmēram astoņus tūkstošus eiro.