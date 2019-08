Atslēgvārdi krāpniecība | valsts policija | naudas izkrāpšana

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē saņemti ap desmit liepājnieku iesniegumu, par to, ka atsaucoties aicinājumam viegli nopelnīt internetā, no viņiem izkrāptas ievērojamas naudas summas. Cietušiem, brīvprātīgi uzticot savus bankas datus nezināmām personām, izkrāpti no 700 līdz pat 104 tūkstošiem eiro. Lai gan valsts policija uzsākusi izmeklēšanu, tās darbinieki pieļauj, ka zaudēto naudu cietušās personas visticamāk neatgūs.