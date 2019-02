Kūlas dedzinātājus naudas sods neattur

Atslēgvārdi kūla | kūlas dedzināšana | ugunsgrēki | vugd

Kopš šī gada kūlas dedzināšanas sezonas atklāšanas Latvijā dzēsti jau 22 šādi ugunsgrēki, daļa no tiem arī Liepājas pusē. Kā atgādina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – pērnās zāles dedzināšana ir aizliegta un par to var draudēt naudas sods fiziskām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt eiro.