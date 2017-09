Lellēm un aktieriem jauna skatuve

Atslēgvārdi liepājas leļļu teātris | sezona | izrādes

Liepājas Leļļu teātrī šogad plānoti četri jauniestudējumi un Ziemassvētku koncertuzvedums. Pēc 13 gadu pārtraukuma Liepājā šosezon izrādi iestudēs režisore Dace Skadiņa. Bet pa vasaru teātrī noticis remonts un skatuve kļuvusi plašāka.

"Pagājušā, 28. sezona mums bijusi ražīga un laba, ar lielām pārmaiņām, un tās kārtīgi jūtamas būs tieši šajā sezonā," piesakot Liepājas Leļļu teātra jauno sezonu, vakar preses konferencē sacīja tā mākslinieciskā vadītāja Lita Belte-Svētiņa. Viņa kopā ar Liepājas Leļļu teātra vadītāju Leldi Vīksnu un režisori Leldi Kaupužu iepazīstināja ar pērnās sezonas statistiku un jaunajā sezonā paredzētajām pirmizrādēm, izmaiņām aktieru sastāvā un saimnieciskiem jaunumiem.

Lai gan pirms nedēļas Leļļu teātrī jau viesojās pirmie skatītāji, tā 29. sezona oficiāli sāksies sestdien ar režisora Valda Pavlovska iestudēto "Īkstīti", kas bija pērnās sezonas pēdējais jauniestudējums. Šosezon, tāpat kā pērn, gaidāmas četras pirmizrādes. Pirmā no tām – "Sarkangalvīte" Jura Ločmeļa režijā 30. septembrī. "Režisora Jura Ločmeļa versija ir rotaļīga, tajā vilciņš nemaz nav briesmīgs, Sarkangalvīti viņš nemaz negrib apēst, un vecmāmiņu viņš netīšām apēd," pastāsta režisore Lelde Kaupuža. Sezonas otrais jauniestudējums ir viņas pārziņā. Tā būs azartiska dziesmu spēle "Lec pa gaisu", kas veidota no Kaspara Vecvagara dziesmām. "Šobrīd dabiskā spēlēšanās ir pagājusi malā, to izkonkurē planšetes un telefoni. Tāpēc mums ir doma scenogrāfijā un visā, ko mēs darām, izgaismot lietas, priekšmetus, ar ko var spēlēties, veidus, kā var spēlēties," iepazīstina režisore.

Ziemassvētkos paredzēts koncertuzvedums, kurā uz koncertu par godu Ziemassvētku vecītim pulcēsies dažādu pazīstamu pasaku tēli, piemēram, sniegavīrs Olafs, Ledus karaliene un citi. Bet pēc jaunā gada Leļļu teātrī atgriezīsies režisore Dace Skadiņa. 2004./2005. gada sezonā viņas iestudētā izrāde "Saldais sapnis" ieguva "Spēlmaņu nakts" balvu. Šoreiz viņa gatavos dzejas izrādi par skaitļiem "Viens, divi, trīs". Pie sezonas pēdējā iestudējuma ķersies klāt režisors Valdis Pavlovskis. Viņš iestudēs paša pirms gadiem 30 sarakstīto darbu "Lapsēns blēdis". L. Kaupuža lēš, ka tā būs komēdija bērniem.

Par saimnieciskiem un personāla jaunumiem pastāstīja un ar pērnās sezonas statistiku iepazīstināja Lelde Vīksna. 133 pērnsezon nospēlētās izrādes noskatījušies un 43 pasākumus, ko rīkojis vai kuros piedalījies Leļļu teātris, apmeklējuši kopumā gandrīz 10 tūkstoši apmeklētāju.

Mākslinieciskā vadītāja Lita Belte-Svētiņa dodas dekrēta atvaļinājumā, un viņu uz šo laiku aizstās teātra režisore Lelde Kaupuža. Savukārt kolektīvu pavisam atstājis viens no vadošajiem aktieriem Normunds Karpičs. "Viņam ir citi izaicinājumi, saistīti ar mūziku. Ja pamanījāt, viņš "X faktorā" arī piedalās. Ir arī citi plāni mūzikā. Viņa vietā ir cits puisis Uldis Strēlis. Redzēsim, kā mums ies," cerīgi sacīja L. Vīksna. Kopumā Leļļu teātrī strādā pavisam seši aktieri. Personālu papildinājusi arī skatuves meistare Lāsma Vaiče un mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Ceda.

"Esam dūšīgi strādājuši vasarā un visu naudiņu, ko esam nopelnījuši, – vairāk nekā 6000 eiro – esam ieguldījuši zāles remontā," sacīja teātra vadītāja. Ir palielināta un uz āru vairāk pavilkta skatuve, izveidojot aizskatuvi. Sakārtota elektrosistēma un prožektori. Taču vēl ir daudz saimniecisku vajadzību. Piemēram, jauns mikroautobuss, jauna gaismu pults. "Esam iesnieguši domei lūgumu pēc jauna mikroautobusa finansējuma, jo diemžēl nopelnīt, lai izdzīvotu ar to, kas ir šeit, šajā zālē, mēs nevaram. Mēs pelnām ar to, ka braucam izbraukumos," skaidroja L. Vīksna. Tāpat ir nepieciešams otrs skaņu un gaismu operators un galdnieks, uzvedumu daļas vadītājs. "Šobrīd šo pakalpojumu mēs pērkam no malas. Tas iznāk daudz dārgāk. Mums nepieciešams šāds cilvēks štatā, kurš pats var izgatavot dekorācijas, pielabot."

Šosezon Liepājas Leļļu teātrī gaidāmas izmaiņas izrāžu norises laikā. Tās vairs nenotiks svētdienās pulksten 12 un 16, bet sestdienās un svētdienās pulksten 12. Jāpiezīmē, ka uz Leļļu teātra izrādēm cēlušās biļešu cenas. Teātris aicina apmeklēt ne tikai izrādes, kas notiek piektdienās, sestdienās un svētdienās, bet arī ekskursijas. "Tas, ko mēs, visa komanda, gribam, lai pie mums nāktu vairāk bērnu, tāpēc ir izveidotas ekskursijas," pastāstīja režisore Lelde Kaupuža. "Tas ir viens no veidiem, kā iepazīstināt skolēnus, bērnudārza audzēkņus un skolotājus, kā vispār darbojas leļļu teātris, kā darbojas lelles. Un šī ideja sevi attaisnojusi." Savukārt mākslinieciskā vadītāja Lita Belte-Svētiņa piebilda, ka ekskursijas notiek ne tikai latviešu, bet arī krievu un angļu valodā.