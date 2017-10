Atslēgvārdi elektroenerģija | izmaksas | konference | uzņēmumi

Piektdien Liepājas Latviešu biedrības namā uzņēmumi un lielie elektrības patērētāji diskutēja par elektroenerģijas izmaksu optimizāciju un iespējamo obligātās iepirkumu komponentes samazinājumu. Tostarp konferences dalībnieki pauda sašutumu par to, ka saskaņā ar Saeimas pērn veiktajiem likuma grozījumiem - liela daļa no viņiem ir nostādīti grūtas izvēles priekšā – veikt dažādus energoefektiviātes uzlabošanas pasākumus vai maksāt īpašu nodevu 7 procentu apmērā no iepriekšējā gada vidējā elektrības patēriņa, kas daudziem varētu būt pārāk liels šķērslis.

Normunds Vuguls, auditēšanas firmas ''Resursu Kontroles Grupa'' valdes loceklis

Aleksandrs Šemjakins, LSEZ SIA ''Hidrolats'' pārstāvis