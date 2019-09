Liepājā izveido atbalsta grupu no vardarbības cietušām sievietēm

Atslēgvārdi centrs Marta | vardarbība | vardarbība pret sievietēm | atbalsta grupa

Sākot no 18.septembra biedrības “Centrs “Marta”” filiālē Liepājā regulāri notiks bezmaksas atbalsta grupas tikšanās tām sievietēm, kuras agrāk cietušas vai joprojām cieš no vardarbības. Grupa veidota, lai sievietes varētu atbalstīt cita citu, kā arī saņemt speciālistu ieteikumus situācijas risināšanai. Vardarbības problēmas aktualitāti parāda fakts, ka šogad palīdzību biedrības “”Centrs “Marta”” filiālē Liepājā meklējušas jau vairāk nekā 30 no vardarbības cietušas sievietes.