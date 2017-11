Liepājā norit Jāzepa Vītola starptautiskais pianistu konkurss

Atslēgvārdi pianistu konkurss | lielais dzintars | liepājas simfoniskais orķestris

Šonedēļ Liepājā norisinās prestižais Jāzepa Vītola 7. starptautiskais pianistu konkurss, kurā piedalās četrdesmit septiņi jaunie mākslinieki no vairāk nekā piecpadsmit valstīm. Tas norit trīs kārtās, kurās dalībniekus vērtē starptautiski atzīti mūziķi, piemēram žūrijas priekšsēdētājs Ronans O'Hora no Lielbritānijas un viens no ievērojamākajiem latviešu pianistiem Juris Kalnciems. Trešdien un arī šodien Liepājas Simfoniskā orķestra pavadībā koncertzālē ''Lielais Dzintars'' norisinājās konkursa fināla kārta, kurā piedalījās tikai seši stiprākie pianisti.