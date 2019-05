Liepājā pieaugusi vēlētāju aktivitāte

Atslēgvārdi vēlēšanas | eiropas parlaments | eiropas parlamenta vēlēšanas | Simona Petrovica

Nosaukti oficiālie provizoriskie Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti Latvijā. Saskaņā ar tiem vislielāko balsu skaitu - 26,24% - saņēmusi "Jaunā Vienotība", otrā vietā ir “Saskaņa” ar 17,5%, bet trešajā - “Nacionālā apvienība” ar 16,4% balsu. Arī Liepājā balsotāju izvēle bijusi līdzīga, tomēr liepājnieki otrajā vietā ievēlējuši “Nacionālo apvienību”, trešajā vietā atstājot “Saskaņu”. Liepājā balsotāju aktivitāte bijusi aptuveni par 3% lielāka nekā 2014. gadā. Kopumā šoreiz piedalījušies virs 33% balsstiesīgo, kas īpaši neatšķiras no valsts vidējiem rādītājiem. Kā informē Liepājas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Simona Petrovica, ievērojamu starpgadījumu nav bijuši, izņemot faktu, ka tikusi traucēta piekļuve atsevišķiem vēlēšanu iecirkņiem. Rezultātu apkopošana noritējusi raiti, un atskaite no pēdējā iecirkņa nodota svētdienu ap pusčetriem no rīta.